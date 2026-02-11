中配溺殺2幼女判16年半 告訴代理人舉「鄭捷案」：原審僅算1罪有誤

溺殺2幼女被羈押的簡女今在法庭上數度落淚痛哭。（記者楊心慧攝）

中國籍配偶簡姓女子嫁來台灣後育有兩女，2024年與婆家起爭執後，竟溺殺9歲、10歲2名女兒，台北地院國民法官去年判處簡女16年6月徒刑。檢察官認為一審量刑過輕提起上訴，高等法院今行準備程序，告訴代理人以鄭捷隨機捷運殺人案被害者人數為例，主張一審判決僅以一罪論處有誤，質疑本案為何打包成一罪計算？

簡女出生於中國農村，曾從事電子工廠、文書行政、酒水及自護膚品牌，最高峰每月淨賺20萬到30萬人民幣，2014年與丈夫白男結婚，婚姻中秉持「嫁雞隨雞」的觀念，婚後主要負責照顧家庭與孩子，卻在中國遭合夥人打瞎左眼，官司不如意加上事業停擺，簡女攜2名幼女遷回台灣，直至去年底發生本案。

請繼續往下閱讀...

白男無法協調簡女與婆婆因小事爭吵的種種衝突，簡女希望全家搬出去住卻被丈夫拒絕，簡女在2024年7月2日上午與婆婆爭吵後，負氣帶2名10歲與8歲幼女到碧潭，竟將2名幼女藉口拍照騙進深水區、故意鬆手，看著幼女被水沖走滅頂溺死。

簡女一度跳下碧潭又上岸，遊蕩到晚上才去派出所自首，警消當晚9點多尋獲2幼女遺體，簡女到案被羈押，續押至今年3月21日期滿。北院審酌簡女自首、左眼失明、患有身心疾病等，在法庭上數度落淚向女兒道歉，另也具勞動能力及意願、社會復歸性高，去年判決16年6月徒刑。

高等法院今行準備程序，簡女坦承犯罪，但數度哭泣。檢察官則主張簡女不應獲減刑寬貸，自首不適用減刑、一審量刑過輕，盼高院合議庭從重量刑。

新北市政府的告訴代理人主張，國家制度應是保護兒少安全，此案2個幼女遭溺斃，一審國民法官認定重大犯罪不應僅處1個殺人罪，應論2個殺人罪，也就是單一論處，如鄭捷隨機殺人案也是按照被害人數計算殺人罪，為何本案打包成一罪計算？

該告訴代理人表示，簡女無堅決自殺的意念，本案簡女的處境並無走投無路的地步，簡女卻拿兩個孩子作為報復丈夫和婆婆的手段，將氣發向無辜的小孩，孩子在溺水期間理應還是相信媽媽，且家應是避風港，本件比剴剴案更嚴重，不能因為加害人是母親就大打折扣，主管機關的立場以兒少保護權益，防止悲劇發生，請求從重量刑。

由於告訴代理人在庭上針對數罪爭執，受命法官認為此案的上訴範圍的論罪有變，請檢察官於3月13日前具狀補充。

另外，簡女續押至今年3月21日期滿，檢方主張續押理由無消滅，有羈押必要，建請延長羈押。簡女則對延長羈押無意見。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法