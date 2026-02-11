歷來第一位！警署長張榮興赴鹿港警分局發紅包

警政署長張榮興（中）今天到鹿港分局發紅包。（警方提供）

春節連假即將展開，警政署長張榮興今天（11日）蒞臨彰化縣警察局視察，除頒發獎勵金給相關單位，還首度到鹿港警分局發紅包給外勤單位員警，有員警驚喜說「第一次拿到署長的紅包」。警界幹部說，這是歷屆署長首度到鹿港警分局視察，同時也是張榮興第一次來到彰化縣警察局。張榮興則指示鹿港分局務必針對鹿港寺廟古蹟春節期間人潮做好交通與治安維護。

加強重要節日安全維護工作自2月9日晚上10時起至2月23日晚上12時，各項治安與交通挑戰倍增，署長張榮興今天抵達彰化縣警察局時，由警察局長陳世煌陪同到保安隊、婦幼隊與刑大相關單位送紅包；張榮興感謝警察同仁對治安工作所作的付出外，並期勉同仁齊心協力，落實團隊合作精神，共同為春節期間「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」等3大工作主軸努力，確保社會秩序與公共安全穩定。

張榮興還分別到2名因公殉職的員警住處探視家屬並致贈慰問金，並首度到鹿港警分局發紅包；張榮興提醒所屬，在執行勤務期間，應秉持專業、耐心與熱忱，春節期間鹿港各大寺廟參香祈福遊客眾多，務必做好交通疏導及防竊等治安維護工作，並在各大風景區與觀光熱點執行交通疏導與人流管制勤務，面對大量人、車潮與觀光人流時，務必保持警覺、注意安全，確保執勤與民眾的人身安全。

警政署長張榮興（中）今天到保安隊發紅包。（警方提供）

警政署長張榮興（右）今天到鹿港分局發紅包。（警方提供）

警政署長張榮興（前排左4）今天到彰化縣警局視察。（警方提供）

警政署長張榮興（中）今天到鹿港分局致贈獎勵金。（警方提供）

