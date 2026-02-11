為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    疑替高金素梅詐領補助！「核心要角」張俊傑成唯一聲押 北院7點開庭

    2026/02/11 17:19 記者劉詠韻／台北報導
    檢調查出負責處理協會款項的高金助理、前辦公室主任張俊傑，涉嫌借用女兒雲雅舜等人名下金融帳戶，掩飾詐領補助款金流走向，以規避查緝，堪稱本案核心操盤者。（記者羅沛德攝）

    無黨籍立委高金素梅捲入三大弊案，檢調偵辦方向鎖定貪污治罪條例、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌，全案持續擴大清查中。據了解，檢調已掌握相關帳冊資料，正比對薪資申報紀錄及補助款流向，而疑因協助高金詐領補助費，並借女兒帳戶掩飾金流，堪稱「核心要角」的前辦公室主任、現任助理張俊傑，偵訊時未能完整交代資金細節，台北地方法院下午2時許先開限閱庭，預計晚間7時召開羈押庭。

    檢調調查，負責處理協會款項的高金助理、前辦公室主任張俊傑，涉嫌借用女兒雲雅舜（金曲歌手Matzka之妻）等人名下金融帳戶掩飾詐領補助款金流走向以規避查緝，堪稱本案核心操盤者。張今清晨5時許被移送台北地檢署複訊，檢方訊後於上午近9時向法院聲請羈押，成為17名約談人員中目前唯一遭聲押的被告。

    北院下午2時許先開限閱庭，預計晚間7時召開羈押庭。

    此外，檢調查出，食藥署因應2022年疫情升溫，考量國內快篩試劑需求，開放民眾自國外攜帶自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」返國，每人限量100劑，無須專案核准即可通關。高金素梅疑涉利用人頭掛名方式規避相關規定，大量輸入中國製快篩，且並非供自用。

    據了解，本案最初朝國安法方向立案調查，深入追查後，另發現高金素梅疑涉貪污等不法情事。檢調目前歸納三大犯行方向：一、疑以人頭充任助理，向立法院詐領補助款，實際金額仍待清查；二、涉嫌以人頭名義違法輸入中國製快篩，且用途非屬自用；三、透過其成立的「台灣原住民多族群文化交流協會」，與廠商合作向原民會、台電、中油申請補助辦理活動時，疑有浮報經費情形。

    專案小組昨日兵分30路，搜索高金素梅住處、國會辦公室及相關涉案人住處，並通知高金素梅及張姓助理等18人到案說明；不過，其中1人因年事已高不適合訊問，最終實際到案17人。

