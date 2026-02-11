偷8戶豪宅百萬黃金摔斷腿被虧「沒運動」 無業男求處4年10月

柯男摔斷腿單腳跳離狼狽畫面曝光。（民眾提供）

高雄鳳山區中山東路一處豪宅社區，遭柯姓無業男子侵入行竊，連偷8戶得手百萬黃金，不慎摔斷腿求助路人，搭乘計程車逃逸，警方循線逮人依法送辦；檢方今依加重竊盜罪起訴，向法院求處4年10月以上徒刑。柯男摔斷腿單腳跳離現場畫面今天曝光，相當狼狽。

警方調查，嫌疑人柯姓男子（43歲）無業，因長期無業、缺乏經濟來源，竟以竊盜維生，為規避警方查緝，去年10月24日下午騎乘配偶名下機車，停放於鳥松區勞工公園，轉乘計程車至鳳山區鳳捷路、鳳東六街口，再步行進入防火巷，以變換交通工具與路徑，製造斷點混淆警方辦案。

柯男當天傍晚乘隙侵入鳳山區中山東路社區豪宅多戶住家，盜走楊姓男子等7人逾百萬元黃金，柯男食髓知味，隔天傍晚再度以相同手法侵入該巷弄另1戶住家竊取現金1萬元，但攀爬鷹架逃逸過程，不慎掉落摔斷左腿，狼狽單腳跳離現場，請路人幫忙叫計程車，成為警方破案關鍵。

鳳山警方調閱監視器畫面，並過濾可疑人跡，鎖定柯男涉有重嫌，去年11月4日於鳳山區博愛路一帶循線將他緝捕到案，柯男到案裝傻閃爍其詞，辯稱前往公園運動，反被警方打臉長期失業且無運動習慣。

警方掌握監視器等相關事證明確，警訊後將他依加重竊盜罪移送法辦。檢方今依加重竊盜罪起訴，並向法院求處4年10月以上徒刑。

鳳山警分局呼籲民眾應加強居家防盜設施，如發現可疑人物在社區徘徊，請立即撥打110報案電話，警方持續嚴正執法，打擊犯罪，以維護市民財產安全。

