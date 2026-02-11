找嘸前妻竟持刀埋伏闖屋性侵她閨密 判10年8月並賠償200萬

台北地院法官依「攜帶兇器侵入住宅對被害人為錄影強制性交罪」判處趙男10年8月徒刑，並附帶民事賠償200萬元。可上訴。（資料照）

台北市從事航勤的趙姓男子，去年7月13日深夜因找不到前妻，竟持刀和汽油到前妻的閨密家樓梯間埋伏堵人，持刀強押入屋，脅迫她幫自己洗澡、口交，喝令她必須在10分鐘內讓他射精，否則就殺死她，最終強制性交得逞，還持手機錄影；台北地院法官依「攜帶兇器侵入住宅對被害人為錄影強制性交罪」判處趙男10年8月徒刑，並附帶民事賠償200萬元。可上訴。

檢警調查，趙男的前妻與被害女子感情甚好，案發前趙男因找不到前妻，非常氣憤，便先以寶特瓶裝汽油，戴安全帽、攜帶水果刀，至被害女子家的樓梯間埋伏躲藏，被害人深夜11時返家時，未注意到有埋伏，持鑰匙打開住家大門之際，趙男即衝出以水果刀抵住她脖子強押入屋，並先收繳她的手機、Apple Watch等通訊設備。

請繼續往下閱讀...

被害女子的男友連絡不上她，會同派出所員警前往女友家查看，敲門時，趙男拿出水果刀及汽油，揚言若是應門，就要潑灑汽油、要死一起死，被害人嚇得不敢出聲，門外的人見悄無聲息，以為無人在家而離去。

趙男隨後開始持刀命令她幫他洗澡、替他口交，並以刀柄撞擊牆壁、出手勒她脖子等手法威嚇，被害人斡旋許久未能見效，無法打消趙男念頭，為了生命安全只能配合，趙男再命令她在10分鐘內讓他射精，否則就要殺死她，還拿出手機攝影，最終予以強制性侵。

趙男犯後離去前撂下狠話，要脅她不能說出去，否則要對她不利。被害女子確認他走後，趕緊連絡男友，一起赴派出所報案逮人。北檢去年9月偵結起訴。

北院審理時，趙男認罪，但是長期吸毒，犯案時意識不明，法官認為他犯案過程縝密，不予採信。合議庭認為，趙男犯行嚴重侵害被害人身體自主權，造成身心難以磨滅的傷害，雖同意賠償但迄今沒有實質賠償或彌補行為，且趙男先前也對前妻下毒手，手段惡劣，因此重判10年8月徒刑。

被害女子並提附帶民事求償200萬元，主張她的身體自主權及性隱私權遭到趙男嚴重侵犯，致她受到驚嚇至極，身心相當痛苦，至今仍須持續接受心理諮商。趙向法官表明同意她的請求。

法官依據醫師的診斷證明書、心理諮商摘要，認為被害女子有焦慮狀態、急性壓力反應，現仍須持續進行心理諮商，判趙男應賠償200萬元。全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法