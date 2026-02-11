男違規遭檢舉嗆「被我抓到你就死定」 網嗆爆搶自首：我檢舉的

男子騎機車變換車道未打方向燈遭檢舉，竟PO罰單嗆「被我抓到你就死定了」。罰單示意圖。（資料照）

「臭小子敢檢舉我，被我抓到你就死定了！」1名男子今天（11日）在臉書社團PO文與罰單照片，騎機車變換車道未打方向燈遭檢舉，開嗆檢舉人，遭大批網友圍剿，反嗆「違規還敢出來罵人」、「乖乖繳錢就好」，更有不少網友跳出來搶著「自首」，挑明「是我檢舉的」，甚至還有人說男子已涉及公然恐嚇。

根據臉書PO圖，男子去年10月間在彰化市區騎機車變換車道時未打方向燈，遭後方民眾拍攝截圖向警方檢舉，警方依道路交通管理處罰條例第42條開罰，向右變換車道時未打方向燈，男子面臨1200元罰鍰。男子今天PO出罰單嗆檢舉人「臭小子敢檢舉我，被，我抓到你就死定了」，卻引發喧然大波。

大批網友紛紛上網留言批評，「不守規矩還怕人家檢舉，還要外加一條恐嚇罪」、「甘願一點啦，就是沒打方向燈才被檢舉，不能怪別人」、「違規被檢舉的正確態度是改善壞習慣，而不是發出來給大家看笑話」、「建議檢舉人再去告一條公然恐嚇」；「最討厭不打方向燈的駕駛，檢舉剛好而已」。

還有大批網友紛紛搶著「自首」，「是我檢舉的啦，違規仔」、「違規魔人好可怕唷，是我檢舉的啦」、「我檢舉的啦，違規蟑螂」、「阿不就好兇，我檢舉的啦，想知道你能怎樣？」

