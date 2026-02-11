為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    及時撲滅張文引燃火勢獲表揚 梁文銓：直覺保護環境安全

    2026/02/11 17:07 記者鄭景議／台北報導
    台北市民梁文銓（右）去年12月19日路過中山區，及時撲滅張文在林森北路機車停車場引燃的大火，成功阻止火勢蔓延。（記者鄭景議翻攝）

    台北市市民梁文銓去年12月19日路過中山區，及時撲滅張文在林森北路機車停車場縱火，成功阻止火勢蔓延，台北市消防局今日（11日）特別在局務會議上公開表揚其英勇事蹟。當時縱火的嫌犯張文，隨後即犯下震驚社會的北捷與中山區隨機殺人案，消防局指出，梁男在第一時間挺身而出攔阻首波縱火，有效避免了重大傷亡，其義舉堪稱市民表率。

    台北市消防局本週於局務會議中，由局長莫懷祖親自頒發感謝狀給梁文銓。回顧事件經過，2025年12月19日下午，張文在前往捷運站行兇前，先至中山區林森北路159巷內的一處機車停車場，企圖引燃隨身攜帶的大量易燃液體。由於該處機車密集且緊鄰住宅區與商業繁華地段，若非梁文銓及時發現並處置，火勢擴大延燒將造成難以估計的損害。

    當時梁文銓正好在附近，憑藉過人的膽識與冷靜判斷，在火勢剛起之際便即時發現。他隨即尋找周邊滅火設備，在消防隊趕抵前就成功將火源撲滅，讓這起企圖引發大規模災害的連續縱火案，在第一時間就受到攔阻。雖然張文隨後逃離現場並引發後續案件，但梁文銓的舉動已先一步保護了中山區鄰里的生命財產安全。

    消防局表示，梁先生在危急時刻展現的機智與無私精神，成功防止了一場可能發生的重大社會悲劇。消防局也藉此提醒市民，若發現火警應優先確保個人安全並立即撥打119求救；若環境安全且行有餘力，可善用周邊滅火器共同建構安全城市。

    梁文銓今日受獎時顯得相當謙虛，稱當時只是直覺想保護環境安全，希望能對社會有所貢獻。

