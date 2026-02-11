為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    掛假牌「翹孤輪」雙載飆台3 苗警逮新竹「山道猴子」送法辦

    2026/02/11 16:53 記者彭健禮／苗栗報導
    機車騎士騎懸掛假車牌的機車、載女性乘客，在台3線苗栗縣獅潭鄉百壽隧道內「翹孤輪」競速。（圖由警方提供）

    機車騎士騎懸掛假車牌的機車、載女性乘客，在台3線苗栗縣獅潭鄉百壽隧道內「翹孤輪」競速。（圖由警方提供）

    台3線苗栗縣路段，沿線風景秀麗、蜿蜒曲折，是車友出遊熱門路段。但不免有俗稱「山道猴子」騎士出沒，去年底有2名年輕騎士騎懸掛假車牌的機車「翹孤輪」競速、其中1名騎士還雙載。警方循線至新竹縣拘提2名騎士到案，訊後依偽造及行使特種文書罪、妨害公眾往來安全罪移送苗栗地檢署偵辦。

    苗栗警方於去年底獲報，有2名機車騎士在台3線競速，並大膽上演「翹孤輪」，其中1名騎士還載著女性乘客在百壽隧道內「翹孤輪」耍帥，行徑嚴重危害用路人及公共安全。且此2輛機車皆懸掛假車牌，規避警方查緝。

    不過，苗栗縣警察局交通警察隊調閱大量路口監視器並結合網路情蒐，精確掌握騎士行蹤後，向苗栗地院及檢察署聲請搜索票與拘票，並與頭份警分局聯合出擊，至新竹縣一家機車行將2名騎士拘提到案。全案訊後偽造及行使特種文書罪、妨害公眾往來安全罪（公共危險）移送苗栗地檢署偵辦。

    苗栗縣警察局長李忠萍今（11）日表示，少數不法分子企圖利用偽造、變造車牌規避交通違規及刑事責任，此舉已嚴重衝擊社會治安與交通執法，警察局將持續透過「科技執法」與「大數據情蒐」，全面針對偽造號牌加強取締，絕不容許任何僥倖心理。

    李忠萍也特別提醒年輕騎士，馬路並非賽道，在道路上進行「翹孤輪」等危險特技，不僅危害自身及他人生命，更觸犯刑法公共危險罪，最高可處5年以下有期徒刑。警察局亦將持續強化台3線等重點路段巡邏，嚴查嚴辦，守護民眾用路安全。

    機車騎士在台3線大膽上演「翹孤輪」競速。（圖由警方提供）

    機車騎士在台3線大膽上演「翹孤輪」競速。（圖由警方提供）

    苗栗縣警察局交通警察隊向苗栗地院及檢察署聲請搜索票與拘票，與頭份警分局至新竹縣一家機車行將2名騎士拘提到案。（圖由警方提供）

    苗栗縣警察局交通警察隊向苗栗地院及檢察署聲請搜索票與拘票，與頭份警分局至新竹縣一家機車行將2名騎士拘提到案。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播