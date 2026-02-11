掛假牌「翹孤輪」雙載飆台3 苗警逮新竹「山道猴子」送法辦

機車騎士騎懸掛假車牌的機車、載女性乘客，在台3線苗栗縣獅潭鄉百壽隧道內「翹孤輪」競速。（圖由警方提供）

台3線苗栗縣路段，沿線風景秀麗、蜿蜒曲折，是車友出遊熱門路段。但不免有俗稱「山道猴子」騎士出沒，去年底有2名年輕騎士騎懸掛假車牌的機車「翹孤輪」競速、其中1名騎士還雙載。警方循線至新竹縣拘提2名騎士到案，訊後依偽造及行使特種文書罪、妨害公眾往來安全罪移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警方於去年底獲報，有2名機車騎士在台3線競速，並大膽上演「翹孤輪」，其中1名騎士還載著女性乘客在百壽隧道內「翹孤輪」耍帥，行徑嚴重危害用路人及公共安全。且此2輛機車皆懸掛假車牌，規避警方查緝。

請繼續往下閱讀...

不過，苗栗縣警察局交通警察隊調閱大量路口監視器並結合網路情蒐，精確掌握騎士行蹤後，向苗栗地院及檢察署聲請搜索票與拘票，並與頭份警分局聯合出擊，至新竹縣一家機車行將2名騎士拘提到案。全案訊後偽造及行使特種文書罪、妨害公眾往來安全罪（公共危險）移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警察局長李忠萍今（11）日表示，少數不法分子企圖利用偽造、變造車牌規避交通違規及刑事責任，此舉已嚴重衝擊社會治安與交通執法，警察局將持續透過「科技執法」與「大數據情蒐」，全面針對偽造號牌加強取締，絕不容許任何僥倖心理。

李忠萍也特別提醒年輕騎士，馬路並非賽道，在道路上進行「翹孤輪」等危險特技，不僅危害自身及他人生命，更觸犯刑法公共危險罪，最高可處5年以下有期徒刑。警察局亦將持續強化台3線等重點路段巡邏，嚴查嚴辦，守護民眾用路安全。

機車騎士在台3線大膽上演「翹孤輪」競速。（圖由警方提供）

苗栗縣警察局交通警察隊向苗栗地院及檢察署聲請搜索票與拘票，與頭份警分局至新竹縣一家機車行將2名騎士拘提到案。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法