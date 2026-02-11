太平溪疏濬砂石車司機遭同業毆打 台東警方傳喚目擊者

受害司機被圍毆，抱頭卻無處可逃。（翻攝自抖音）

台東市太平溪疏濬工程傳出暴力事件，一名砂石車司機遭其他司機包圍，不僅被拳打頭，還遭鐵棍毆打，影片已在各大平台瘋傳卻無人承認，倒是警方已著手偵辦、影片中的圍觀司機已被陸續傳喚到案。

目前不僅是Threads，抖音也處處可見司機遭毆打畫面。影片中的被害人先是被人群包圍責罵，接著陸續有人掄拳朝其頭部毆打，以棍棒不停向其手腳打擊，待被害人消失在畫面時，其他司機仍陸續高舉棍棒往其方向狂揮。

影片衝擊力強烈、過於暴力，卻也瘋傳各平台，最終也查不出究竟是何人所攝，網上論述大抵成兩派，一派是稱「大家都是社會底層」，另一派則有許多匿名留言者自稱了解這位被害者狀況，表示被毆打的司機已多次與人發生行車糾紛，例如，被害者常開慢車，但見後車要超車卻併行，逼得後車差點駛出車道；也有網友留言，該名司機還曾與人發生糾紛，「並約對方下草屯交流道解決」。

網上對於該名被害者言論多屬負面，亦難查證是否屬實，但暴力行為明顯觸法，台東警分局表示，調查該案發生於2月8日13時許，地點位於太平溪（豐里橋至臨海路段）工程便道，因施工期間河道狹窄，砂石車疑因會車過程發生爭執，雙方駕駛下車理論，進而發生肢體衝突。

警方循線鎖定涉案車輛及人員，並通知相關駕駛到案釐清案情，後續將持續追查相關涉案人等，全案依傷害案偵辦中。

