台中前地政局長吳存金涉濫用特別費 台中地院首開庭

台中市政府前地政局長吳存金，涉嫌私帳公報，濫用首長特別費，遭貪污罪起訴，今天首度出庭。（資料照）

台中市政府前地政局長吳存金，遭檢調查出從2019年起擔任地政局長近5年期間，涉嫌私帳公報，將與親屬間家庭聚餐的私人餐敘，包括高級鐵板燒、披薩，通通用首長特別費的公款核銷，前後共11筆，累計詐得公款6萬8679元，台中地檢署依貪汙罪起訴，台中地院今天下午首度召開準備程序庭，吳存金準時出庭。

台中市前地政局長吳存金因涉嫌違法核銷首長特別費，去年2月遭檢調搜索後獲100萬元交保，3月3日請辭局長職務獲准，台中地檢署去年12月底依貪汙罪將他起訴。

中檢查出，吳存金自2019年11月25日起至2024年5 月12日止，明知其在台中市多家餐廳11次消費，都是與親屬間家庭聚餐的私人餐敘，並非實際因公所生的支出，與首長特別費因公所需核銷事由不符，竟仍向餐廳告知地政局的統一編號，再將餐廳開立的發票或收據共11張交予不知情的地政局經辦及主計單位人員進行核銷，總計詐領6萬8679元公款。

檢方查出，這11次的餐敘，都與公務毫無關聯，包括為返國的親友接風、母親節家族聚餐等，餐點也五花八門，小則全家團聚吃比薩，也有過年期間帶家人享用高級鐵板燒。其中2022年12月間的一場聚餐，吳帶著子女、親友到米其林推薦的中式餐廳用餐；檢方訊問時坦承，該餐敘的目的是慶祝台中市長盧秀燕當選連任，並非公務行程。

檢方認為，吳存金身為地政局局長，理應奉公守法、廉潔自持，依法據實核報各項開支費用，然其漠視規章、利用職務上機會詐領特別費，其犯罪動機、目的及手段均屬可議，且其多次以違法方式詐領特別費假公濟私，對所有公務員造成嚴重錯誤示範，依貪汙罪將她起訴，不過考量她坦承犯行，已全數繳回犯罪所得，建請法院依法減刑，量處適當之刑。

