快過年了！台中警「馬上安全」嚴捉酒駕 機車男硬上路超標

台中第四警分局執行「馬上安全」春節酒駕取締。（讀者提供）

下週二（17日）就是馬年大年初一，台中警方執行「馬上安全」春節酒駕取締，南屯區曲姓騎士在大觀路「夜店一條街」飲酒後，被朋友拉住機車勸阻上路，曲男堅持騎車立馬酒測超標被抓，警方強掉，春節嚴捉酒駕，並鎖定國道1號南屯交流道等重點路段疏導交通，讓駕駛安心過年。

「不要騎車啦」！大觀路短短兩百公尺內，聚集5間大型夜店與KTV被稱為「夜店一條街」，台中市第四警分局10日取締酒駕，曲男和友人喝完酒後，執意騎車，兩人在馬路中央拉扯，曲男堅持騎車立即遭取締，酒測超標依公共危險罪嫌送辦。

請繼續往下閱讀...

第四警分局表示，馬年春節期間執行「馬上安全」酒駕取締，於轄內重要路段、易肇事路口及夜間熱點時段，加強取締酒後駕車違規行為。

警方說，春節返鄉、出遊、走春人車潮蓄勢待發，鎖定國道1號南屯交流道、台74線及文心南路、五權西路、環中路等重點路段，透過即時監控、智慧號誌調控及重機車快速疏導機制，滾動調整車流動線，要讓民眾「選對路、少塞車」，一路順暢過好年。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

曲男被朋友拉住機車勸阻上路，堅持騎車後酒測超標。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法