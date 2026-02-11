「美濃大峽谷」起訴106人 環境部加強科技執法、雙法加重罰則

高雄「美濃大峽谷」遭盜挖面積達3個澄清湖棒球場，土石方體積可容納1萬輛遊覽車。（環境部南區中心提供）

高雄「美濃大峽谷」偵結起訴106人，不法獲利高達3億元，環境部環管署南區中心今表示，將加強科技執法掌握廢棄物及土石方流向，並推動廢棄物清理法、資源循環推動法修法，提高違法濫倒營建廢棄物罰則，加大嚇阻力道守護國土。

美濃區成功段、新吉洋段及吉安段等多處土地遭大量挖取土石形成大型坑洞，環境部環境管理署追查發現回填大量營建廢棄物，去年6月起攜手橋頭地檢署、高市環保局等多單位合作，查獲集團式模組化犯罪，盜挖面積達3個澄清湖棒球場，土石方體積可容納1萬輛遊覽車，依違反廢棄物清理法移送法辦，橋頭地檢署偵結起訴106人，集團黑色產業鏈不法獲利高達3億元。

南區中心說，不肖業者除了挖取土石販售牟利外，又利用這些坑洞遭政府開罰後需要回填整復，在美濃區做起租地、開挖、回填營建廢棄物的模組化流程，再串聯營建工程開發單位、清除運輸業者、土資場、土地所有人或承租人、砂石業等，串成一條完整上下游產業鏈，透過營建工程產出營建廢棄物進入土資場繞場，完成遶單行為規避環保單位追查，開立不實收受或供土證明，營造出營建廢棄物或廢土已合法完成再利用。

南區中心指出，不肖業者另一方面將營建廢棄物直接回填到挖取土石後留下坑洞內，除了挖取土石時破壞原有地貌，嚴重破壞當地生態環境及水土保持，且回填營建廢棄物或建案開挖地基產出連續壁廢土，不適合土地後續從事農業生產，嚴重影響國土長久使用；不肖業者採1年內完成開挖及回填1處坑洞的模組化方式，在美濃地區多點同步集團式犯案，造成當地民眾居住環境受到影響。

南區中心強調，為導正過去營建廢棄物或廢土未依規定處置回填於農地魚塭等不法行為，環境部經由跨部會協同分工合作，透過清除車輛裝設行車追蹤系統，以科技執法讓未來每一筆廢棄物與土石方流向都有跡可循，終結過去數十年「灰色地帶」，降低違法濫倒污染環境行為，後續也將同步推動廢棄物清理法及資源循環推動法的修法作業，提高違法濫倒營建廢棄物罰則，對違法業者形成更具實質效果嚇阻力道，以保障民眾生活環境，將持續維護環境正義，守護台灣土地。

