慰勞春節執勤同仁 北市中正一分局祭「痛風級」佳餚

中正一分局長陳瑞基（右二）讓分局餐廳端出「痛風級」佳餚。（記者王冠仁翻攝）

下週一就是除夕，許多民眾正籌備返家過年或是出國旅遊，然而警察24小時工作不眠不休，為了維護治安與交通，不論是除夕或是春節假期，依然在崗位上兢兢業業。台北市警局中正一分局長陳瑞基有感同仁為了工作，不能與家人團聚的辛勞，在今天宣布分局餐廳祭出「痛風級」佳餚，慰勞同仁辛苦。

警界指出，由於警政工作全年無休，因此通常農曆春節都會分2梯次輪流休假，通常以初二為界，第一梯次由初二往前推數日，第二梯次則是由初二往後休假。

中正一分局長陳瑞基說，為慰勞同仁一年來的辛勞付出，特別請分局伙房「城中食堂」於春節前夕為同仁加菜，期盼端出宛如過年「滿漢全席」般的澎湃料理，讓同仁在繁重勤務中補充體力、提振士氣，讓堅守崗位的員警也能提前感受濃濃年味與過年的溫暖。

中正一分局說，經精心規劃，在今天正式推出「加菜痛風餐」，包含蒜泥龍蝦、孔雀貝、香酥軟絲、海鮮卷、佛跳牆、季節時蔬、山藥大骨湯、北投齊雞及新鮮水果等，多道佳餚色香味俱全，桌桌澎湃、誠意滿滿。

負責掌廚的城中食堂工友林麗秋也說，為同仁準備豐富菜色，就是希望同仁忙了一整天後，能坐下來好好吃頓飯、補補元氣；看到大家吃得滿意、露出笑容，他也很滿足，希望這能為同仁帶來溫暖與力量。

來自台南、北上服務的巡官劉冠甫也說，在繁忙的中正一分局工作，卻有充滿溫暖「城中食堂」，讓就算他北漂工作，也能吃到熟悉的家鄉味，不只一解對家鄉的思念，也讓他更有力量繼續投入警政工作。

中正一分局餐在今天推出「痛風級」佳餚。（記者王冠仁翻攝）

