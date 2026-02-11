為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    母出國托他保管260萬竟花光 挨告侵占判2年8月

    2026/02/11 13:12 記者陳建志／台中報導
    台中一名古姓男子，幫媽媽保管260萬元現金，卻疑似拿去買房子花光，媽媽一怒提告，台中地院依侵占罪判處2年8月徒刑。（記者陳建志攝）

    台中一名古姓男子，幫媽媽保管260萬元現金，卻疑似拿去買房子花光，媽媽一怒提告，台中地院依侵占罪判處2年8月徒刑。（記者陳建志攝）

    台中一名媽媽前年底要出國旅遊，將裝有260萬現金的LV手提袋交給古姓小兒子保管，沒想到返國時想取回，古男卻稱「錢拿去投資買房子了」，還說「就當把錢投資在我身上吧」，雖媽媽一再催討，還是沒歸還，一怒之下告上法院，古男辯稱裡面只有80萬，不過法官從母子對話，還有當天在場哥哥的證詞，認定手提袋裝有260萬，依侵占罪判古男2年8月徒刑。

    判決指出，這名媽媽2024年11月11日邀古姓小兒子和大兒子一起到台中一家餐廳聚餐，因同月13日要和親友到日本旅遊5天，將裝有260萬元現金的LV手提袋交給古男保管，沒想到返國要取回，古男卻說錢花光了。

    古男在審理時辯稱，從未看到260萬元，裡面只有80萬元現金，自己沒有侵占媽媽的錢，只因媽媽說的數字和他保管的金額不同，才會不敢歸還；辯護人也稱，沒有任何紀錄證明古男媽媽所稱LV手提袋內有260萬元是真的，且一下說手提袋內有275萬元，後來又說是260萬元，前後說詞根本兜不攏。

    古男媽媽則表示，當天到台中吃飯，就帶著裝著現金260萬元並上鎖的LV包包，本來是275萬，但出國前有用掉大概15萬，吃飯時告訴兩個兒子有260萬，大兒子說住處沒守衛，小兒子說住處有守衛可以託他保管，因此吃完飯後就載他回去，在他家樓下，將裝有260萬的LV手提袋託給他保管。

    法官發現，古男事後傳訊息給媽媽「媽，我要和妳表明一件事情，我動用了包包裡的錢拿去投資買房子了」、「就當把錢投資在我身上吧」，媽媽則生氣回覆「枉費媽媽這麼信任你這個小兒子…你這樣是非常不對的行為」。

    且古男承認事發前和媽媽、哥哥關係良好，因此兩人無故意虛捏事實構陷他的必要，法官認定託他保管LV手提袋內現金應為260萬元無誤，審酌古男偵審中皆否認犯行，且未與媽媽達成和解或賠償，依侵占罪判處2年8月徒刑。

