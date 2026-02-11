酒測爆表飆1毫克！台中27歲男變換車道連環撞 釀3人受傷送辦

發生酒駕連環撞的事故路口。（民眾提供）

台中市27歲鄭姓男子今（11）日清晨開車行經北屯區一處路口變換車道時，先是追撞1輛廂型車，再撞倒2輛機車，造成3人受傷，警方獲報到場，鄭男渾身酒味，經酒測酒精濃度竟然高達1毫克，超過法定標準值甚多，詢後依公共危險罪嫌送辦。

酒精濃度高達1毫克是什麼概念？據了解，除已遠超過法定標準值（0.25毫克），大腦中樞神經受到明顯抑制，駕駛人會出現反應遲緩、視線模糊、距離感錯亂、方向盤控制能力下降等狀況，甚至短暫恍神、誤判車距與車速，形同「開著失控的車上路」，尤其清晨視線尚未完全明亮，駕駛若精神不濟又受酒精影響，更容易釀成嚴重事故。

而這起事故發生在今天清晨6時56分，地點在東山路與和順路口，鄭男當時駕駛轎車沿東山路西向行駛，行經路口欲變換車道時，先擦撞36歲蔡姓男子駕駛的廂型車，車輛失控後再波及前方45歲劉男及43歲黃男騎乘的機車，瞬間連環撞導致現場零件散落、車輛受損。

警方指出，本案共造成鄭男、劉男及黃男3人受傷，其中劉男傷勢較重，由救護車送往慈濟醫院治療，鄭男與黃男則自行就醫，經酒測，蔡男、劉男及黃男皆無酒駕情事，僅鄭男酒測值超標甚多。

警方強調，酒駕不僅觸犯公共危險罪，還將面臨高額罰鍰、吊銷駕照及民事賠償責任，一旦造成重傷或死亡，刑責更重，提醒民眾春節將近，聚會飲酒機會增加，切勿心存僥倖，酒後請改搭計程車或指定駕駛，別因此得不償失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

事故現場一片凌亂。（民眾提供）

