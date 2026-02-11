17天撞死5人！春節前彰化2度交通大執法 139線列重點取締超速

上月25日139線紅牌重機事故造成騎士身亡。（資料照）

春節前夕，彰化縣在17天內連續發生5人撞死的交通事故，其中2起發生在139線「死亡彎道」，且死者都是20歲的年輕人，罕見在半個多月內發生2起死亡事故，引發地方議論，繼彰化警分局上月底展開轄區3天交通大執法後，彰化縣警局決定擴大實施，交通隊與轄區8個分局從今天起一連3天展開全縣交通大執法，其中彰化分局將139線列為超速重點取締路段，期能有效壓制超速行駛危險行為。

彰化警分局今天展開交通大執法路段，包括139線、彰南路、彰興路、金馬路、東彰公路與花壇省道台一線中山路，以及市區的三民路、民族路、中民路、中正路、線東路、彰鹿路、彰水路、大埔路等路段，針對大型車違規、不停讓行人、超速、違規停車等違規展開取締，其中又以139線等路段列為超速取締重點。

地方民眾指出，139線前幾年發生多起死亡車禍，近兩年幾乎未再發生死亡車禍，沒想到這次竟會在16天內接連發生2起，且死者都是20歲的年輕人，其中1人甚至還是大學生，有人質疑139線路段「不乾淨」，另有人認為沿線路樹落葉多，車輛過彎輾壓落葉很容易摔車，但也有人認為純粹是駕駛人本身的駕車行為。不過139線在上月25日發生紅牌重機騎士撞死後，彰化警分局曾實施3天交通大執法，不料16天後又發死亡事故，因此對於第二度全縣交通大執法的成效如何，值得觀察。

前天139線發生騎士撞死事故，也是16天來第2度死亡事故。（資料照）

彰化縣警局從今起一連3天展開交通大執法。（資料照）

