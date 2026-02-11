手機誘幼女猥褻 長輩拿「沒立即求救」當擋箭牌

吳姓志願役軍人多次猥褻胞兄的同居女友女兒小花，辯稱女童未求救是誣告。二審駁回上訴，判刑6年。（記者王捷攝）

吳姓退役軍人，以手機當誘餌，猥褻哥哥女友國小的女兒小花（化名），二審吳男辯稱，若真有其事，小花為何未立即求救且還一起出遊？高等法院台南分院駁回上訴理由，認定被害人因寄人籬下處境弱勢才隱忍，維持一審6年徒刑。

吳男2018年至2021年間，趁小花借住家中，多次利用小花進房借手機，違反意願脫去其衣褲，以情趣用品觸碰小花私處，更曾企圖以生殖器強行進入，因無法得逞改以猥褻了事。直到2022年小花搬離吳家，才在同學鼓勵下向師長揭露此事。

吳男始終否認犯行，上訴時強調小花案發後仍與全家出遊、為了玩手機主動進房，且遲至國小六年級才舉報，違背常理，質疑是因手機借用糾紛遭挾怨報復。此外，針對小花精準畫出其生殖器上有痣的特徵，吳男辯稱是小花在他洗澡時惡作劇開門偷窺所致，並非遭性侵時看到。

台南高分院法官引用專家證詞反駁，指出性侵害被害人反應不一，小花當時年幼且寄人籬下，為求生存只能壓抑情緒，被迫維持互動。心理衡鑑顯示，小花對母親將其帶入該家庭感到怨恨，情緒真實；且小花初期對性觀念懵懂，直到學校性平教育普及才知受害。法院認定吳男利用權勢與女童的依賴關係犯案，其辯詞不足採信。

合議庭審酌吳男身為長輩，案發時是現役軍人，不思保護幼女反逞獸慾，造成被害人身心受創，且犯後飾詞狡辯、毫無悔意。一、二審皆認定其觸犯對未滿14歲女子強制猥褻及強制性交未遂罪，駁回上訴，判處有期徒刑6年。

