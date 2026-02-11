馬公警方強勢掃蕩暴力集團 偵破KTV砸店案逮許姓主嫌等10人

馬公警分局破獲暴力集團，起出球棒、刀械等大批作案工具。（馬公警分局提供）

針對今年1月起，澎湖縣馬公市區接連發生多起KTV營業場所，遭不明人士暴力砸店毀損案件，造成店家財產損失及民眾恐慌。澎湖縣政府警察局馬公警分局獲報後高度重視，與警察局刑事警察大隊、台北市政府警察局刑事警察大隊偵三隊及航空警察局高雄分局馬公分駐所共同組成專案小組，並報請台灣澎湖地方檢察署指揮偵辦，展現警方打擊犯罪、維護治安之決心。

經專案小組深入追查，發現該暴力集團以許姓主嫌為首，其成員約10名，仗勢欺人，動輒以暴力手段毀損店家設施，行徑相當囂張，嚴重破壞地方秩序與社會安寧。專案小組成員日以繼夜進行跟監、埋伏與蒐證。歷經月餘縝密調查，完整掌成員行蹤及犯罪事證。見時機成熟，持檢察官核發拘票及法院核發搜索票，兵分多路成功將許姓主嫌及其麾下成員全數拘提到案。

請繼續往下閱讀...

此次行動除一舉瓦解該暴力犯罪組織外，警方更展現精準打擊犯罪核心能力，現場並查扣集團相關不法資產及作案工具一批（球棒、空氣槍、電擊棒、手機、現金、車輛等）。全案訊後依刑法毀損、恐嚇、妨害秩序、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台灣澎湖地方檢察署偵辦。

澎湖縣警局長林樹國對於暴力案件高度重視，強調警方對於任何破壞社會秩序、挑戰公權力的暴力犯罪，秉持「零容忍」的強硬態度，務必刨根究底、嚴懲不貸。

暴力集團份子，出入都以豪車代步。（馬公警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法