    替友照料2歲女兒卻體罰「搭拱橋」打到渾身傷 確定判刑1年半

    2026/02/11 11:23 記者張文川／台北報導
    邱男判處1年6月徒刑，最高法院駁回邱男上訴定讞。「愛心小手」示意圖。（資料照）

    邱男判處1年6月徒刑，最高法院駁回邱男上訴定讞。「愛心小手」示意圖。（資料照）

    北市男子邱慶惟2023年替入獄的葉姓友人照顧2歲女兒，卻體罰女童在浴室「搭拱橋」、用愛心小手打屁股，造成多處瘀青、擦挫傷，邱男僅承認傷害、否認凌虐，辯稱自己「從小被打到大」，以為就該這樣教養小孩。歷審皆依成年人故意對兒童犯傷害罪將邱男判處1年6月徒刑，最高法院駁回邱男上訴定讞。

    判決指出，葉男2023年因案須入獄服刑，妻子忙於工作無暇照顧，遂於同年11月1日至12月20日，將一對兒女託給平時從事外送員的邱慶惟代為照料，邱男卻多次不當體罰，動輒用「愛心小手」毆打2歲的幼女，命令她在浴室濕滑地板上做四掌著地、屁股抬高的「搭拱橋」動作，女童因手部力量不足而滑倒，臉部撞擊地板，邱男凌虐她長達1個多月，造成女童全身是傷。

    檢警調查，2023年11月1日，葉男處罰女童在浴室濕滑的地板上做「搭拱橋」動作，女童因手部力量不足而滑倒，臉部撞擊地板，邱男另多次持愛心小手或徒手揮打女童的手掌、腳掌、屁股，造成右臉頰、左大腿、臀部等多處瘀青，手掌和腳掌呈現紅腫。

    2023年12月底，幼兒園人員發現女童身上出現多處異常瘀傷，將她帶去台大醫院就醫，生母和邱男都有到場，台大醫院兒少保護醫療中心檢傷後，判斷幼童有高度遭虐的可能性，通報檢警，邱男承認是體罰所致，檢警啟動早期介入偵辦機制，將邱男送辦起訴。

    北院審理期間，女童的生母到庭作證，她說因自己太忙，疏忽沒注意女兒遭受虐待，邱男都跟她解釋說是女兒打鬧、從樓梯滑倒摔傷，她知道邱男體罰女兒「搭拱橋」的事，女兒額頭撞出很大一包，過幾天就變成臉部整片瘀青，但她僅斥責邱男一頓，要求他「帶小孩不要這麼粗魯」。

    一審台北地院將邱男判刑1年半，高等法院、最高法院皆維持原判，全案定讞。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

