不是演習！台中荷槍憲警罕見同框 「期間限定」啟動最強維安

警方表示，這是春節「期間限定」的憲警聯合勤務。（圖由警方提供）

「銀行怎麼站著荷槍憲兵？」近日有民眾到台中市區金融機構辦事時，赫然發現門口不只有警察，還出現全副武裝、手持步槍的憲兵站崗，罕見畫面引發路人駐足圍觀，警方表示，這是春節前夕「期間限定」的憲警聯合勤務，專為重要節日安全維護工作而啟動，就是要讓民眾安心過好年。

第三分局聯合憲兵指揮部台中市憲兵隊，10日起於「加強重要節日安全維護工作」期間，規劃憲警聯合巡邏勤務，針對轄內金融機構等財物易匯集場所，執行高強度「巡邏」與「守望」任務，現場由員警負責巡簽簿冊、與行員聯繫安全狀況，憲兵則全副武裝在旁警戒，震攝效果讓民眾存、提款更添一層安全感。

請繼續往下閱讀...

第三分局指出，春節前後是現金流動最頻繁時期，也是詐騙、搶奪等犯罪易伺機而動關鍵時段，透過憲警同框、可見度極高聯合勤務，達到預防犯罪、穩定民心效果，也同步強化台中火車站、新建國市場、樂成宮等熱門景點、商圈與交通要道巡邏與交通疏導，並設置機動派出所，即時提供民眾協助。

另第一分局也同步升高勤務強度，昨晚聯合台中憲兵隊，展開憲警擴大路、臨檢威力掃蕩行動，共出動32名警、兵力，針對中西區大型治安顧慮場所實施臨檢，並於周邊道路封閉盤查人車，防制酒駕與各類不法行為，此外，針對轄內人潮往來眾多台中車站站前廣場，以及燈會活動位於市民廣場、高達21公尺的「巨型姆明」，除強化人潮聚集處所各項安全維護勤務，並協同保全、民力聯防，讓大家歡度春節年假。

第一分局也聯合憲兵擴大臨檢威力掃蕩。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法