    首頁 > 社會

    澎檢柔性司法溫暖相伴 馬年迎春再啟新程

    2026/02/11 11:28 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖地檢署攜手澎湖縣榮譽觀護人協進會及台灣更生保護會澎湖分會，前往受保護管束人家中探視。（澎湖地檢署提供）

    今年農曆春節將屆，適逢馬年，象徵奔馳向前、重新啟程之意，澎湖地檢署秉持柔性司法精神，攜手澎湖縣榮譽觀護人協進會及台灣更生保護會澎湖分會，共同辦理春節關懷慰問活動，由地檢署周士榆檢察長領隊，會同榮譽觀護人協進會及更生保護會，一同前往受保護管束人住處進行訪視與關懷，透過實地關心與溫暖陪伴，為其在年節前夕注入正向力量。

    此次關懷之旅，除澎湖地檢署周士榆檢察長之外，還有等人，榮譽觀護人協進會顏勢任理事長及更生保護會蔡萬生主委，探望受關懷之受保護管束人，保護管束人出監後，獨居於白沙鄉，平日生活以自行照料為主，雖仍與家人保持聯繫，惟長期獨居且近期因居住環境整修支出，生活與經濟壓力相對增加。

    考量春節期間為情緒與生活適應之高風險時段，澎湖地檢署結合榮譽觀護人協進會及更生保護會之資源，透過春節慰問金及除夕夜年菜兌換券之提供，協助其減輕節慶期間之生活負擔，同時增進其被關懷與支持之感受，使其得以較為安心地度過春節，並逐步建立穩定生活節奏。

    澎湖地檢署周檢察長表示，柔性司法並非僅止於法律規範之執行，更重視在司法保護過程中，適時結合社會資源，以人為本提供支持與陪伴，使受保護管束人能在被理解與被支持的環境中重新出發，透過跨單位合作與實地關懷，不僅提供物質上的協助，更希望傳達社會不放棄、願意陪伴其走過困境的重要訊息，協助其在馬年之際重新整裝，朝向穩定生活邁進。

    獨居白沙受保護管束人，獲得春節慰問物資。（澎湖地檢署提供）

