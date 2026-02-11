為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    邀女同事聊天竟強吻撫胸 桃園男猥褻判8月、二審准緩刑3年

    2026/02/11 10:58 記者楊心慧／台北報導
    桃園男子陳春龍邀約女同事聊天，但竟藉機伸魔爪，進行強吻、撫摸胸部、要求擁抱等猥褻行為，事後女同事對陳男提出刑法強制猥褻罪之告訴。（資料照）

    桃園一名男子陳春龍於2023年8月27日凌晨，邀約女同事到咖啡店聊天，但竟藉機伸魔爪，進行強吻、撫摸胸部、要求擁抱等猥褻行為，事後女同事對陳男提出刑法強制猥褻罪之告訴，桃園地院一審判陳男8月徒刑；案經上訴，高等法院今宣判上訴駁回，維持8月徒刑，但可緩刑3年，勞動服務100小時、參加法治教育2場次。

    桃園地院判決指出，陳男邀約女同事27日凌晨下班後至咖啡店聊天，但當天汽車開過咖啡店卻未停車，陳男稱別花錢，在車上聊天就好，於是將車停在路邊，聊了一陣子，陳男的女友致電給他，結束通話後，女同事建議解散回家，陳男卻開始訴說與女友感情不順，女同事則說自己與男友會結婚，想一起在婚前完成一些轟轟烈烈的夢想。

    未料，陳男聽完對女同事說也要做些轟轟烈烈的事，竟撲倒強吻，嚇得女同事撇開頭、用力推開，但陳男仍撲向她，還親鎖骨、試圖褪去她的衣服，竟還要求如果讓他抱一下，才讓女同事回家，為了想脫離，女同事只好同意，但陳男抱完後還是試圖撲向女同事，又親脖子一次，最後才放她在家附近下車。

    桃園地院認定，陳男曾於案發當日與女同事於車內聊天，卻否認強制猥褻犯行，主張女同事供述前後不一、證人證詞有疑，女同事歷次證述遭被告撲倒、強吻、撫摸胸部、要求擁抱等情節，前後大致一致，核心事實未變，並有多項補強證據，且其他同事證人也證稱事後見到女同事刻意迴避陳男、恐懼搭乘男性車輛。

    桃園地院判定，陳男犯刑法強制猥褻罪，接續親吻女同事鎖骨、臉頰、脖子及觸碰胸部侵害其身體自主權，並考量陳男始終否認犯行，且未與女同事達成和解、賠償損害，犯後態度惡劣，處有期徒刑8月。

    高等法院今宣判陳男維持8月徒刑，但可緩刑3年，勞動服務100小時、參加法治教育2場次。

