欠百萬賭債遭當街強押 大安警速破擄人案逮6男女

台北市1名25歲張姓男子因積欠100萬元賭債未還，本月3日晚間行經大安區光復南路巷弄時，遭債主27歲許姓女子教唆5名友人當街強押。大安分局警方接獲報案後，迅速透過監視器鎖定涉案車輛，當場攔截許女等6名嫌犯並搜出刀械，全案訊後依妨害自由、妨害秩序等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

大安分局敦化南路派出所調查，張姓男子先前因參與賭博，向許姓女子借貸200萬元，事後雖然償還了100萬元，但餘下的100萬元債務卻遲遲沒有下文。許女對此感到不滿，遂找來29歲石男、39歲黃男、39歲游男、22歲呂男及24歲鄒男等5名友人，於3日晚間9時許，在光復南路巷弄內埋伏，見張男出現便合力將他強行拉扯上車施暴，過程被周邊監視器完整拍下。

警方獲報後立即派員趕赴現場，並調閱周邊監視器畫面展開追查。員警根據報案資訊迅速鎖定1輛涉案轎車，並在附近路段發現該車行蹤，隨即上前攔截，當場將現場逗留的許女、石男及黃男等6人全部帶回派出所釐清案情。警方隨後在涉案車輛內搜索，查獲作案用的刀械1把，事證確鑿。

全案詢後，警方將許女等6名嫌犯依涉嫌刑法妨害自由、妨害秩序及違反社會秩序維護法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。大安分局呼籲，民眾如遇糾紛應循正當法律途徑處理，切勿以暴力方式解決，警方將持續強化巡邏與治安查處，以端正社會風氣。

