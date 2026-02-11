道歉文「二次傷害」 高雄男「碧血洗淫槍」賠20萬仍要關3年2月

林姓男子強迫生理期的前女友發生性行為，事後賠20萬元和解仍要關3年2月。示意圖。（資料照）

25歲林姓男子與前女友分手後回兩人同居住所整理行李時，因一時「凍未條」趁前女友生理期不適時性侵得逞，林男事後賠20萬元和解，但他沒獲前女友同意就在IG發道歉文，造成前女友二次傷害， 法官認為林男沒有為自己做的壞事「真誠道歉」，因此不同意減刑，依乘機性交罪判他徒刑3年2月。

判決指出，2024年12月27日，林男與交往1年4個月的女友分手，3天後，林男回到兩人曾經的「愛的小巢」整理行李時，看到前女友剛好生理期身體不適躺在床上休息，一時把持不住，強迫前女友在生理期發生性行為，前女友被迫勉強做完，事後報警提告。

林男自知理虧，賠20萬元與前女友達成和解後，自己又「自作聰明」，在IG發了一篇道歉文，結果害前女友遭到不明人士騷擾，導致前女友罹患憂鬱症，身心嚴重受創。

高雄地方法院審理時，林男坦承犯行，律師幫他向法官求情，說林男僅25歲，有正當工作，若因本案入監執行，恐產生負面影響，喪失大好前程，請法官考量雙方已和解，依法幫林男減刑。

但法官發現，林男雖然已與前女友達成和解，但他的道歉文未經過前女友審閱認可即擅自發文，且道歉文內容不符合前女友要求，導致前女友身心狀況持續惡化，因此認定他沒有為所做之事真誠道歉，不同意減刑或緩刑，依乘機性交罪判他徒刑3年2月，可上訴。

