    首頁 > 社會

    離奇！兩車追撞輪胎噴飛竟狂滾2公里 用路人：誰家輪胎快領回

    2026/02/11 10:48 記者湯世名／彰化報導
    輪胎在東外環道狂滾2公里之遠，讓駕駛看傻。（民眾提供）

    輪胎在東外環道狂滾2公里之遠，讓駕駛看傻。（民眾提供）

    奇觀！彰化市省道台74甲線東外環道昨天（10日）發生一起離奇車禍，1輛賓士車疑因變換車道不當追撞前方休旅車，兩車均因撞擊力道猛烈嚴重毀損，其中賓士車左後輪噴飛後一路往下坡滾動，竟奇蹟似的未碰到任何車輛與障礙物，滾動長達2公里之遠，最終還直挺挺地停在車道上，讓後方駕駛看傻眼，直呼「是誰家的輪胎趕快領回去」；肇事原因與責任由警方釐清中。

    彰化警分局調查，昨天下午近2點時，彰化市東外環道北上往台中方向3.5K快車道發生賓士車與休旅車追撞事故，休旅車遭強烈撞擊後再失控撞到快慢車道的分隔島，最後跨在分隔島上，擋住慢車道機車的通行，整輛車受損；賓士車則停在快車道內側車道上，後輪離奇的不翼而飛，快車道上散落大量車體零件，雙方駕駛均輕微擦挫傷未送醫。

    車禍發生當下，後方車輛紛紛閃避快車道上散落的車體零件，有駕駛直呼「左閃右閃好像在跑障礙賽」，更誇張的是，賓士車的後輪竟一路往台中方向下坡滾動，且沿路未撞擊任何障礙物，也沒有「追撞」前方車輛，輪胎一路滾到接近彰南路長達2公里之遠，最終還停在快車道上，讓後方駕駛看傻。

    兩車追撞後輪胎噴飛，在東外環道沿路滾動長達2公里之遠。（民眾提供）

    兩車追撞後輪胎噴飛，在東外環道沿路滾動長達2公里之遠。（民眾提供）

    賓士車體受損，輪胎噴飛後一路滾動長達2公里之遠。（警方提供）

    賓士車體受損，輪胎噴飛後一路滾動長達2公里之遠。（警方提供）

    休旅車遭追撞，車體受損。（警方提供）

    休旅車遭追撞，車體受損。（警方提供）

