酒駕撞死女清潔員 鹽酥鴨老闆鄭傳吉移審面對國民法官

鄭傳吉酒後駕車於台南安平撞死陳姓女清潔員，酒測值高達0.95毫克。台南地檢署偵結，依國民法官法起訴鄭男，全案於今日移審台南地院。（資料照）

​鹽酥鴨店老闆鄭傳吉，酒後開賓士撞死陳姓女清潔員，近日台南地檢署偵查終結今天移審，檢方認定其惡性重大，依國民法官法提起公訴。全案於今日移審台南地方法院，因鄭男目前在押，將由法官開庭裁定是否續押。

鄭傳吉於2025年12月16日凌晨飲酒，經測得吐氣酒精濃度達每公升0.95毫克，已達不能安全駕駛動力交通工具之程度，卻仍於上午8時許駕駛自用小客車上路。當車輛行經台南市安平區慶平路時，鄭男未注意車前狀況，逕行撞擊站立於垃圾車後方查看垃圾的陳女。由於撞擊力道猛烈，陳女遭受嚴重衝擊，導致下半身粉碎性骨折及多重性外傷，雖經緊急通報搶救，仍因傷勢過重不幸當場死亡。

​案發後，台南地檢署婦幼保護專組檢察官鄭愷昕立即率同法醫相驗，並指揮檢調展開偵查，隨即向法院聲請羈押鄭男獲准。

由於陳女遺體受損嚴重，為讓家屬能見親人最後一面，葬儀社張姓業者特別動員5名修復師，參照陳女生前妝容與生活照片，歷經15小時不間斷作業，細心縫補修復破碎遺體，協助家屬在告別式中保有逝者尊嚴。

​檢察官偵查終結，認定鄭男觸犯刑法不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌，因本案屬於故意犯罪因而發生死亡結果，符合國民法官法第43條第1項適用案件，檢方依刑事訴訟法提起公訴，並於今日將在押的鄭男移審台南地院。院檢後續將依國民參與審判程序審理，並針對鄭男羈押狀態進行裁定。

台南地檢署強調，酒駕案件採取零容忍態度，呼籲社會大眾切勿心存僥倖、以身試法，南檢將持續依法訴追並嚴懲酒駕犯罪，絕不寬貸。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

