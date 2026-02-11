為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    桃園「猴群」封路飆車！4男騎車競速、協助飆車這下都慘了

    2026/02/11 10:30 記者余瑞仁／桃園報導
    警方攔檢取締清晨聚集競速的飆車族。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市觀音區環南路2024年5月間出現「猴群」封路飆車！大園警分局出動交通快打警力掃蕩，攔檢舉發逆向行駛及闖紅燈等交通違規，並調閱天羅地網影像將現場競速的劉姓、詹姓、葉姓男子，及開貨車搭載飆車族人車到場的張姓男子依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方近日偵結將涉案4人提起公訴。

    檢方起訴指出，20歲的葉男、27歲劉男、25歲詹男與20歲張男等人，均明知公眾往來的道路上駕駛車輛並行競速、超速行駛等行為，易失控撞及道路上其他人車，且易使道路上其他車輛無從閃避，而對其他用路人造成往來安全危險，葉男、劉男、詹男涉嫌於2024年5月26日清晨，在觀音區環南路騎乘未懸掛車牌的普通重型機車，佔據車道以時速70至80公里與他人競速，致生道路上不特定人車往來之危險。

    張男則於當日清晨5點許，涉嫌駕駛小貨車搭載2名身分不詳的成年男子及3部無牌之普通重型機車前往該路段放下2部機車與2人，2人車隨後於現場占據車道競速。

    檢方認為，葉、劉、詹男3人在公眾往來通行的道路上，先是跨坐機車上併排佔據道路，再同時起步直線加速，時速可達70至80公里，客觀上極可能導致行經上開路段之駕駛人閃避不及，且有失控撞擊道路上其他人、車輛或路旁設施之虞，嚴重妨害公眾往來通行安全；張男則駕車載運飆車族人車到場競速。近日偵結將4人均依公共危險罪嫌起訴。

    相關新聞請見：

    桃園「猴群封街飆車」 逃攔查蛇行慘摔還苦吞7萬罰單

    大園警分局出動交通快打警力強勢攔檢取締飆車族。（記者余瑞仁翻攝）

