連台南第三市政中心也被多次偷剪電纜！竊嫌落網 這次裁准羈押

警方在曾文市政願區大樓地下室搜捕偷竊電纜嫌犯。（警方提供）

連台南第三市政中心（麻豆曾文市政願景園區）也受害！多次被偷剪電纜，影響辦公，犯案的黃姓主嫌曾被麻豆警分局查獲，但因不是現行犯，警方只能函送偵辦，昨天（10日）他又夥同洪姓男子再到曾文園區作為保二總隊訓練中心的宿舍大樓地下室偷剪電纜，被事先埋伏的警方追捕到案，43歲黃嫌今天（11日）被台南地院裁准羈押偵辦。

包括真理大學麻豆校區、曾文市政願景園區共被黃嫌偷剪電纜10次，曾文園區就受害9次。曾文園區前身是台灣首府大學，台南市政府出資購買校舍活化設置台南第三市政中心，已有環保局、秘書處、樂齡學習中心等進駐，保二總隊、文化部未來也將進駐。

請繼續往下閱讀...

不料，黃嫌涉嫌多次侵入曾文園區偷竊電纜線，導致公共設備損壞並影響用電安全。麻豆警分局偵查隊與麻豆派出所組成專案小組，擴大過濾周邊影像並運用大數據分析，鎖定1輛多次出沒於案發區域的可疑機車並掌握黃嫌犯罪模式與活動行蹤。

黃嫌被警方抓過1次，昨天專案小組發現黃嫌又出現作案，隨即調度偵查隊與派出所共12名警力在曾文園區內外部署。最終在宿舍大樓的地下室發現黃姓、洪姓2名犯嫌，警方發動圍捕，封鎖現場出入口並進行逐層搜索，順利在現場及周邊道路攔截黃姓、洪姓2名犯嫌，並當場查扣遭竊電纜線、作案工具1批。

黃姓主嫌被依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押獲准。麻豆警分局長洪國哲強調，警方對危害民生犯罪採零容忍態度，將持續強化勤務作為，確保市民財產及公共設施安全。

警方在曾文市政願區圍捕偷竊電纜嫌犯黃男。（警方提供）

黃姓男子（右）在台南麻豆曾文市政願區大樓地下室偷竊電纜被逮。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法