越南相親「買大送小」 台男花35萬悔婚只能拿回1.5萬

台籍邱姓男子到越南結婚，發現老婆有女兒悔婚提告踢鐵板。示意圖（資料照）

邱姓男子在某新住民協會引薦下，花了35萬餘元到越南娶老婆，邱男指定要娶「未婚」女子，但沒有排除「離婚或喪偶」，協會引薦他與黎姓越南籍女子完成結婚登記後，邱事後怒控被騙，指黎女雖未婚，但有一名7歲女兒，要求協會還他28萬餘元，但一二審法官都認為，協會事先有告知黎女家庭狀況，認定邱男請求無據，協會只需還他1萬5千元車費。

判決指出，2023年9月，邱姓男子花了35萬元與新住戶協會簽約，由協會安排他到越南相親，並代辦結婚事項，同年10月7月，協會帶著邱男到越南與黎女相親後，兩人在當地完成結婚登記、拍婚紗、宴客，10月14日，邱男先行回台辦理相關文件，但當協會告知他要再去越南把黎女帶回台灣時，邱男卻反悔不認帳。

請繼續往下閱讀...

邱男認為，協會用「飢餓行銷」讓他在不知道黎女有7歲女兒的情況下就結婚，但他與協會簽約時，有強調要娶未婚女子，但協會卻騙他跟有小孩的黎女結婚，因此提告要求協會返還他28萬餘元的結婚費用。

高雄地方法院簡易庭審理時，協會否認欺騙邱男，辯稱兩人結婚前有清楚告知黎女有7歲女兒的情況，邱男知曉也沒有反對，且邱男回國後，疑似經濟出現狀況，曾傳訊協會詢問「手上沒錢正在貸款，如果悔婚能夠拿回多少錢？」因此不應還錢給邱男。

法官發現邱男在「受媒合當事人之希望對象資料」表上，填載希望另一半「年齡：23至27歲。身高：155公分至168公分。體重：48至53公斤」，而婚姻狀況欄中，只填寫「未婚」女子，並沒有加註要「排除離婚或喪偶」，反而在飲食習慣欄位中，勾選「葷食」，並手寫註記「忌素食」。

此外，協會提供的「受媒合當事人/對象之身分資料」表中，有清楚記載黎女有7歲女兒，法官根據相關事證，認定邱男請求無據，只判協會應返還邱男未赴越南帶黎女回台的1萬5千元費用。

邱男不服上訴二審，除了要求協會返還28萬餘元費用外，還加碼求償10萬元精神慰撫金，但二審法官也認為協會沒有隱暪黎女有小孩，更沒有違反合約侵害邱男結婚的權益，因此駁回邱男之訴，全案定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法