    社會

    女大生駕車北上車拋錨停台82線匝道口路肩 警助排除

    2026/02/11 10:18 記者王善嬿／嘉義報導
    王女將車輛停放在匝道口路肩，警方協助聯繫拖吊車，將車子拖吊排除。（圖由警方提供）

    王女將車輛停放在匝道口路肩，警方協助聯繫拖吊車，將車子拖吊排除。（圖由警方提供）

    農曆春節9天連假將至，家住北部的1名19歲王姓大學生，日前開車北上要返家過年，不料車子突然故障拋錨，將車子停在台82線快速道路匝道口路肩，未放三角警示牌，夜間又昏暗視線不佳，警方獲報到場開啟警示燈，並協助聯絡拖吊車將故障車輛排除，讓王女順利結束返家前驚魂插曲。

    嘉義縣警局水上分局今表示，2月5日晚間接獲報案，在台82線鹿草鄉路段有故障車輛停在路肩、影響交通，亟需警方幫忙。

    員警獲報到場，發現19歲王姓大學生將車子停在匝道口路肩，且因入夜、視線昏暗，王女也並未在故障車後方放置三角警示牌，為避免發生危險，立即開啟警示燈，將警車停放故障車後方警示來車，聯絡拖吊車將故障車排除，並將王女載回派出所聯繫友人後續處置。

    王女向警方透露，從北部到嘉義讀書，正要駕車北上返鄉過年，不明原因行駛至台82線往國道1號時，車子突然故障拋錨，不知如何是好，感謝警方即刻救援。

    王姓女大生駕車返家遇到車子故障拋錨，所幸警方協助、平安處理故障車輛。（圖由警方提供）

    王姓女大生駕車返家遇到車子故障拋錨，所幸警方協助、平安處理故障車輛。（圖由警方提供）

