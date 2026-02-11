高雄豪宅社區連環竊案 8戶醫生、警察被偷走百萬黃金

高雄鳳山區一處透天社區被竊賊連續偷兩天，共八戶受害損失逾百萬元。 （翻攝google地圖）

高雄市鳳山區某豪宅透天社區被竊賊上門，兩天內有八戶受害，共被偷走逾百萬元的黃金，受害住戶不乏醫生、警察，檢警獲報追查，逮捕有竊盜前科的林姓男子，林男落網後雖否認犯行，但仍被檢方依加重竊盜罪起訴，並向法院求處4年10月以上徒刑。

檢方指出，去年10月24、25日兩天，鳳山區中山東路一帶的透天厝社區傳出竊案，因社區多棟透天厝相連，歹徒看準住戶窗戶未鎖，趁機從窗戶攀爬入內，大肆搜刮財物後，爬上住家頂樓，透過連棟建物翻牆，鎖定門窗未鎖住家，穿梭侵入多戶行竊。

歹徒侵入住宅行竊，犯案過程十分小心，多數住戶渾然不覺自家遭小偷，直到一戶發現財物損失，失竊消息傳開後，住戶各自返家清查財物，才發現共有8戶財物損失。

檢警獲報追查，發現林男（43歲）每次下手時，都會先騎車到長庚醫院，搭計程車到豪宅附近下車，再徒步走到社區，徒手攀越圍牆、窗戶後侵入住宅，偷完東西後，再徒步離開，叫計程車載他回長庚醫院附近牽車；最後一次作案後，林男因攀爬過程中不慎摔傷腿部，還叫路人幫忙叫計程車，成為警方破案的關鍵。

但林男落網後否認犯行，辯稱自己沒有去過豪宅社區偷東西，只是連續兩天去醫院附近的公園運動；但因相關事證明確，檢方另查出他曾涉及其他入屋行竊案被法院判刑1年2月、緩刑3年，但林男仍不思悔改持續作案，因此起訴後向法院求處4年10月以上徒刑。

