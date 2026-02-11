獨家》北市亞太三溫暖再傳遭滋擾 疑牽涉黑道恩怨再掀風波

台北市南京東路上知名的亞太三溫暖。（資料照）

台北市南京東路上知名的亞太三溫暖，9日晚間傳出遭假扮顧客的男子，持辣椒水和信號槍滋擾情事。警方當場逮捕26歲潘姓嫌犯，初步調查懷疑全案又是三溫暖楊姓老闆多年來與天道盟某角頭大哥一直互相糾纏牽葛的糾紛有關，昨日將潘嫌依法究辦，現深入偵辦中。

位在北市南京東路、敦化北路的亞太三溫暖，是由綽號「楊醫生」的業者經營，由於對方背景複雜，財力雄厚，綜橫黑白兩道與政商界，因此曾惹出不少事端，諸如：遠航前董座張綱維借貸1.6億元案，涉嫌對藝人恰恰強押討債案、重大司法牛案、均是與沒有醫生背景卻被稱為「楊醫生」的楊男有關。亞太三溫暖也被外界戲稱是「喬債聖地」。

警方表示，潘姓男子是9日晚間8時左右，以消費者名目進入消費，換好浴袍後便在店內遊晃，隨後開口要見老闆「楊醫師」，揚言要索討巨額債務糾紛。店內員工見來日不善予以拒絕，並暗中報警，潘男隨即掏出暗藏的辣椒水和信號槍威嚇。警方據報趕到當場將對方壓制後帶回調查。

警訊中，潘男並未供出是誰唆使，但警方根據調查，懷疑又是「楊醫生」與天道盟重量級角頭之間的恩怨情仇有關，所以此後多次遭江湖小弟以同模式和手法進行滋擾。

警方調查，「楊醫生」原本與具有天道盟背景的哥哥熟識，但雙方因為利益問題產生閒隙，結果三溫暖不久後便有董姓男子自稱洗澡時金項鍊遺失鬧場，接著又有李姓男子出面聲稱友人遭性侵。「兩案並呈」求償千兩黃金，或3000萬元一次解決，鬧得沸沸揚揚。

期間，1999年犯下槍殺北聯幫幫主唐重生被判無期，但在2017年獲得假釋的北市大同區角頭吳明達，自恃他成立的「威震集團」江湖背景，認為自己夠份量，主動跳出來居中協調，不料，多個月以後吳明達便遭人開槍教訓。

諷刺的是，吳明達也因其他利益糾紛，不滿萬華區角頭大佬出面協調，認為自己被威壓，暗中找槍手想報復洩憤，但並未遂，反而被警方注意蒐證，最終被逮捕需服完殘刑25年。

目前，北市警松山分局昨日先將潘男依法究辦，並蒐證幕後教唆者身份。但警方也不排除是有幫派分子渾水摸魚，想藉機詐財牟利。全案現由北市警方進行蒐證偵辦中。

