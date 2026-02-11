台中男子酒後大鬧超商 女顧客好意勸說反被打

台中市一名葉姓男子酒後到霧峰一家超商大鬧，並打傷林姓女顧客，現場一片凌亂。（記者陳建志翻攝，畫面中非葉男 ）

台中市一名葉姓男子（44歲）今天凌晨酒後到霧峰區吉峰路一家超商買東西，結帳時情緒不穩，後方林姓女顧客（41歲）好意勸說制止，卻遭葉男出手毆打，還弄亂超商內物品，警方獲報到場時葉男已離開返家，經通知後到派出所接受調查，因林女驗傷後暫不停告，警方目前依《社會秩序維護法》究辦。

霧峰分局吉峰派出所今天凌晨1點30分左右接獲民眾報案，表示吉峰路一家超商內有民眾喝酒鬧事，員警趕到時發現地上滿是被弄亂的貨品，鬧事的葉姓男子（44歲）則已經離開。

警方調查後發現，葉男酒後到超商買東西，結帳時情緒不穩和店員有爭執，後方林姓女顧客看到好意勸說制止，葉男不滿出言辱罵，雙方進而發生口角衝突，葉男並出手毆打林女，造成林女身上有擦挫傷，超商物品也被弄亂散落一地。

警方隨後通知鬧事後已經返家休息的葉男到警局接受調查，目前林女驗傷後暫不提告，超商也還在請示總公司後續如何處理未提告，警方針對葉男脫序的行為仍依《社會秩序維護法》第87條究辦。

