LINE辦案又來了！詐騙老套路換瓶新裝 74歲婦險成人頭帳戶

婦人差點寄出提款卡淪為人頭帳戶。（警方提供）

農曆年前，詐騙集團再度翻玩「老梗新包裝」，企圖誘騙民眾交出提款卡，所幸超商店員機警察覺異狀即時通報，警方迅速到場攔阻，成功讓一名七旬婦人懸崖勒馬，帳戶免於淪為人頭帳戶，及時阻詐約3萬元，聯手守住年關財產安全。

台中市第二分局育才派出前天接獲北區雙十路某超商門市店員通報，指稱一名74歲婦人欲透過「賣貨便」寄送2張提款卡，對話內容與寄件理由明顯異常，疑遭詐騙，員警陳益弘、許銘甫隨即趕赴現場了解。

經查，婦人接獲自稱戶政事務所人員來電，聲稱有人持其證件申請戶籍謄本，婦人否認後，對方隨即表示「會協助轉報警方處理」，不久後，果然接到自稱警方的來電，要求她加入LINE聯繫，並以「配合調查」為由，指示將提款卡寄送至指定地點。

員警耐心向婦人說明，這正是典型的「假公務機構＋假警察＋LINE操控＋寄送提款卡」手法，屬於常見卻不斷變形的詐騙套路，詐團常利用民眾對公權力的信任製造恐慌，再一步步誘導交付提款卡，婦人經員警解說後，才驚覺受騙，當場打消寄送提款卡念頭，避免帳戶淪為人頭帳戶，並即時阻詐約3萬元。

第二分局長鍾承志表示，本案能即時阻詐，關鍵在於超商店員於寄件前主動關懷、提高警覺，展現第一線通路與警方密切合作的防詐力量，警方將持續在「重要節日安全維護工作」期間強化防詐宣導，全力守護市民安心過好年。

