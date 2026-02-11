為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    送貨員到超商ATM存款差點丟失3.3萬元 超商員工報警協尋物歸原主

    2026/02/11 09:47 記者歐素美／台中報導
    警方將3.3萬元物歸原主。（民眾提供）

    警方將3.3萬元物歸原主。（民眾提供）

    58歲鄭姓男送貨員到台中市豐原區一家超商，將收到公司的貨款匯入公司帳戶，不料，因作業繁忙，一時分心，未確認款項是否已成功存入帳戶便匆忙離開超商接續工作，幸超商店員及時發現ATM內留有一疊現金，趕緊報警，警方調閱監視器、確認失主，通知鄭男在最短時間內將現金歸還，讓鄭男鬆了一口氣。

    豐原警分局翁子派出所於本月6日下午4時30分接獲豐原區水源路一家便利商店店員報案指稱，在店內ATM中發現3萬3千元現金，研判可能是顧客操作ATM存款時未成功，導致紙鈔被機器退回所遺留，希望警方能夠協助查找失主。

    員警獲知立即調閱店內及周邊監視器影像，發現某物流公司送貨員最為可能，經聯繫該物流公司通報在附近送貨員工後，鄭姓送貨員（58歲）趕緊到翁子派出所認領遺失現金。

    鄭男表示，當時正準備將收到的貨款匯入公司帳戶，因當天作業繁忙，一時分心未確認款項是否已成功存入帳戶，便匆匆忙忙離開超商接續工作，直到接獲警方通知後，才驚覺現金遺落ATM中，幸誠實且貼心的店員及時發現並通報警方，否則將僅需自掏腰包補齊公款，還可能面臨公司的失職追究，對店員與警方的協助表示感激不盡。

    民眾到ATM存款要確認錢真的存進去了才離開，以免損失。（民眾提供）

    民眾到ATM存款要確認錢真的存進去了才離開，以免損失。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播