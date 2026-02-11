送貨員到超商ATM存款差點丟失3.3萬元 超商員工報警協尋物歸原主

警方將3.3萬元物歸原主。（民眾提供）

58歲鄭姓男送貨員到台中市豐原區一家超商，將收到公司的貨款匯入公司帳戶，不料，因作業繁忙，一時分心，未確認款項是否已成功存入帳戶便匆忙離開超商接續工作，幸超商店員及時發現ATM內留有一疊現金，趕緊報警，警方調閱監視器、確認失主，通知鄭男在最短時間內將現金歸還，讓鄭男鬆了一口氣。

豐原警分局翁子派出所於本月6日下午4時30分接獲豐原區水源路一家便利商店店員報案指稱，在店內ATM中發現3萬3千元現金，研判可能是顧客操作ATM存款時未成功，導致紙鈔被機器退回所遺留，希望警方能夠協助查找失主。

請繼續往下閱讀...

員警獲知立即調閱店內及周邊監視器影像，發現某物流公司送貨員最為可能，經聯繫該物流公司通報在附近送貨員工後，鄭姓送貨員（58歲）趕緊到翁子派出所認領遺失現金。

鄭男表示，當時正準備將收到的貨款匯入公司帳戶，因當天作業繁忙，一時分心未確認款項是否已成功存入帳戶，便匆匆忙忙離開超商接續工作，直到接獲警方通知後，才驚覺現金遺落ATM中，幸誠實且貼心的店員及時發現並通報警方，否則將僅需自掏腰包補齊公款，還可能面臨公司的失職追究，對店員與警方的協助表示感激不盡。

民眾到ATM存款要確認錢真的存進去了才離開，以免損失。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法