    涉助徐少東偷渡 澎湖縣湖西鄉代洪良合一審獲判無罪

    2026/02/11 08:29 記者劉禹慶／澎湖報導
    湖西鄉代表洪良合涉嫌協助徐少東偷渡，一審翻盤獲判無罪。（翻攝臉書）

    三聯集團負責人徐少東涉嫌吸金高達22.6億元，由澎湖偷渡出境。澎湖地檢署查獲協助徐少東偷渡8名共犯，已到案者均起訴且求處重刑；其中，湖西鄉民代表洪良合被具體求刑3年8月，經澎湖地方法院一審，個人多項指控均獲判無罪。

    徐少東1、2審遭重判13年徒刑，但去年5月12日未向派出所報到，並自5月9日留下家書後就失聯，又在嘉義布袋港被目擊冒用他人國民身分證，自布袋港購票搭船到達澎湖後，轉移至位於澎湖縣湖西鄉民宿藏匿，5月10日凌晨4時許，由李姓被告駕駛自用小船前往湖西青螺白色沙丘附近某處接應後，朝北航行偷渡出境，外界傳聞潛逃至日本。

    澎湖地檢署查獲協助徐少東偷渡8名共犯，就已到案者均起訴且求處重刑，檢察官建請分別量處被告首謀許男有期徒刑7年、另名許男有期徒刑6年6月、被告李男有期徒刑4年6月、洪男有期徒刑3年8月，以資懲儆。尚未到案者，持續查緝中。

    洪良合涉嫌協助重大經濟要犯徐少東偷渡一案，澎湖地檢署去年7月將其拘提到案並聲請羈押，澎湖地方法院裁定交保侯傳。嗣後澎湖地檢署以洪良合違反入出國及移民法意圖營利使受禁止出國處分之國民出國罪及在港口以其他非法方法利用船舶運送非運送契約應載之人至他國罪、國家安全法第14條逃避檢查及刑法藏匿人犯等數罪提起公訴。

    重大經濟要犯徐少東由澎湖潛逃出境。（翻攝臉書）

