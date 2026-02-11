為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    兩天三度對屋主幼子襲鳥 作客變態男被判刑

    2026/02/11 07:19 記者蔡彰盛／新竹報導
    兩天三度對屋主幼子襲鳥，作客變態男遭判刑。（情境照）

    兩天三度對屋主幼子襲鳥，作客變態男遭判刑。（情境照）

    新竹縣黃姓男子到人家家中訪親作客，趁留宿之際竟連續三度對屋主年僅9歲幼子伸手襲鳥，事後還企圖卸責且不和解，新竹地院依成年人故意對兒童犯性騷擾罪共3罪，判處拘役90日。

    法官調查，黃男是新竹縣9歲男童小華姑姑男友的弟弟，110年11月20日晚上前往訪親作客並留宿，假意哄睡小華妹妹，乘其不及抗拒之際，以手掌隔著外褲抓摸生殖器約2秒。

    隔天下午，黃男與小華、小華母親同在房屋2樓房間床上，乘小華不及抗拒之際，以手掌隔著外褲抓摸生殖器約2秒。經小華母親察覺有異，遂要求黃男下樓。

    黃男另起犯意，當天下午見小華在1樓客廳使用電腦時，乘其不及抗拒之際，再以手掌隔著外褲抓摸生殖器約2秒。

    小華當晚到外婆家用餐時，將遭抓摸生殖器一事告知母親，經母親報警處理而查悉上情。

    法官審酌黃男僅為逞一己私慾，不顧被害人為年幼之兒童，任意抓摸生殖器，以此方式性騷擾，不尊重他人身體性自主權，且性騷擾行為對於男童身心造成相當程度傷害，行為實值譴責。

    黃男遭查獲之初並非坦承全部犯行，仍否認部分犯罪意圖卸責，未認知其行為之不當，且於調解期日無故未到，迄未與被害男童與其母洽談和解，犯後態度不佳，最後依成年人故意對兒童犯性騷擾罪共3罪，判處拘役90日。

