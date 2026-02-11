為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    太顯眼！國民車貼GT風貼紙 台南無照男被抓包扣車

    2026/02/11 07:35 記者王捷／台南報導
    20歲陳姓男子開國民車卻貼GT風貼紙引警注意，查出無照並搜出毒品K盤，依公共危險罪嫌移送並當場扣車。（民眾提供）

    20歲陳姓男子開國民車卻貼GT風貼紙引警注意，查出無照並搜出毒品K盤，依公共危險罪嫌移送並當場扣車。（民眾提供）

    台南市陳姓男子昨日凌晨開車經過市區，明明是國民車型房車，車頭卻貼著顯眼GT車款風格貼紙，引起巡邏員警注意攔查，發現疑似毒品粉末K盤，除涉公共危險，還因為沒駕照開車，要扣車，繳完罰單才能領回。

    警方看見陳男的車引擎蓋張貼賽車風格貼紙，外觀與一般房車落差明顯，可能有改裝車輛的嫌疑，因此上前盤查，員警查驗身分時，確認20多歲的陳男未領有駕駛執照，屬無適格駕照駕駛。

    盤查過程還在陳男車內聞到異味，警方發現可供吸食毒品用的K盤，並有疑似毒品粉末殘留，現場先行查扣並送驗釐清。並以吸毒後駕車，涉公共危險罪責，將依蒐證結果續行偵辦。

    針對無照部分，警方說明，道路交通管理處罰條例第21條修正後，未領有駕駛執照駕駛小型車或機車等情形，機車可處1萬8000元以上3萬6000元以下罰鍰，汽車可處3萬6000元以上6萬元以下罰鍰，並要當場移置保管該汽機車。

    如果符合同法21條第1項第1款到5款的無適格駕照駕駛規定，移置時也會扣繳車牌並吊扣牌照3個月，10年內違反2次，吊扣該汽機車牌照6個月、違反3次吊扣一年。

    警方強調，新制目的在嚇阻無照上路，陳男因無適格駕照已依法當場扣車並移置保管，後續須依規定辦理領回。依道路交通違規車輛移置保管及處理辦法，車輛移置保管逾3日無人認領，移置保管機關將查明所有人並以書面通知限期領回，提醒民眾勿心存僥倖，以免荷包與行程同時受影響。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

