    首頁 > 社會

    陷入高金素梅涉貪案 台東議員陳政宗偵訊19小時後請回

    2026/02/11 04:09 記者劉人瑋／台東報導
    台東縣議員陳政宗偵訊長達19小時後請回。（民眾提供）

    檢調昨上午兵分多路，同步在台北、花蓮及台東多地偵辦無黨籍立委高金素梅涉貪相關案件，台東縣議員陳政宗被帶往調查局台東縣調查站，歷經長達19小時約談，於今天（10日）凌晨3時許被請回。

    今凌晨3時許，陳政宗才步出調查站，明顯神情已十分疲憊，面對現場守候媒體簡短表示，基於偵查不公開原則，不便對案情多作說明，並致意「謝謝大家關心，辛苦了」，隨後自行駕車離去。

    昨天上午8時許，調查局人員前往陳政宗位於台東市知本地區的住處執行搜索行動，隨後將其帶往台東調查站接受約談，而陳也只是在台東接受偵查的其中一人，高金在其他部落的部分聯絡人、幹部也分別接受偵訊。

    直到晚間11時30分左右，陳政宗還可外出拿藥，隨即返回調查站，繼續接受檢察官以視訊方式進行偵訊，直至今天凌晨3時結束，全案仍持續偵辦中。

    熟知部落政治型態者語帶曖昧表示，檢調哪是真只抓貪污？順著金流追查流自何方、向何處才是目的，近年高金也似乎有意培養後進，原因不明，但她耕耘許久的版圖、人脈要能如何順利交接卻是大問題，而高金這樣的案例也並非獨一件，但肯定會引起更大的漣漪。

