    首頁 > 社會

    「ATM前長時間操作又不斷看手機」 保全一眼識破車手助警逮人

    2026/02/10 22:39 記者李容萍／桃園報導
    周姓車手ATM前長時間操作、不斷查看手機，保全助警逮人。（警方提供）

    周姓車手ATM前長時間操作、不斷查看手機，保全助警逮人。（警方提供）

    農曆春節將至，桃園市警察局中壢警分局青埔派出所日前接獲轄內金融機構三信商業銀行青埔分行通報，一名男子於ATM前長時間操作、行徑可疑，疑似詐欺提領車手，駐點保全人員機警察覺異狀並即時報警，警方立即派員趕赴現場，當場查獲正提領贓款的28歲周姓男子，查扣現金12萬3千元、假檢警收據2張、工作用手機1支及人頭帳戶提款卡1張，全案依詐欺罪嫌移送偵辦並建請羈押，展現警民合作打擊詐欺的具體成效。

    青埔派出所長李晟彥今（10）日表示，當時保全人員於巡視勤務中，發現周男在提款機前反覆操作，且不斷查看手機與外界聯繫，直覺有異，隨即依通報機制通知警方。員警抵達現場後，發現周男正持卡提領現金，經盤查確認其所持提款卡為居住於高雄燕巢的被害人所有，當場將其依現行犯逮捕。

    中壢警分局長林鼎泰親至銀行頒發感謝狀，感謝金融機構與保全人員站在阻詐第一線，為民眾財產安全把關，成功守住辛苦錢。他呼籲民眾若於ATM或金融機構周邊發現疑似車手行徑，請務必提高警覺並即時通報警方，常見特徵包括刻意配戴口罩、帽子遮掩面容，於提款機前反覆操作、停留時間過長，以及提領過程中頻繁查看或使用手機聯繫他人。

    林鼎泰提到，打擊詐騙需要全民共同努力，多一分警覺，就能少一名受害者，透過警民攜手合作，讓詐騙集團無所遁形，共同守護轄區治安與市民安心生活。警政署目前設有檢舉詐欺車手獎金制度，民眾若主動提供情資，協助警方緝獲詐欺車手，即可獲得1萬元獎勵金。

    警方查扣現金12萬3千元。（警方提供）

    警方查扣現金12萬3千元。（警方提供）

    警方查扣假檢警收據2張。（警方提供）

    警方查扣假檢警收據2張。（警方提供）

