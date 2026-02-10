為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南山上金屬加工廠火警 鋰電池釀災

    2026/02/10 22:12 記者吳俊鋒／台南報導
    山上區1家金屬加工廠今晚發生火警，所幸未造成人員受傷。（民眾提供）

    山上區1家金屬加工廠今晚發生火警，所幸未造成人員受傷。（民眾提供）

    台南山上區1家金屬加工廠今晚發生火警，幸好自動警報，以及廣播設備立即啟動，人員緊急疏散，廠方初期也使用滅火器壓制，消防隊趕到協助撲滅，沒有造成傷亡，虛驚一場，初步了解是電鑽工具使用的鋰電池起火所致。

    消防局接獲火警通報後，迅速派遣第四大隊山上、大內、南科、新市、善化等分隊14車、23人趕往，發現廠區辦公室後方起火，產生大量濃煙，全力灌救。

    廠內火警自動警報、廣播設備都立刻啟動，員工即時疏散，工廠負責人使用滅火器初期將火勢壓制，消防隊抵達後，接手滅火，並進行排煙，現場救護人員給予氧氣，監測生命徵象，沒有人員受傷。

    消防人員入室後，發現是充電中的鋰電池起火，幸好初期有使用滅火器進行滅火，才沒有釀成後續更大的災害。

    消防局第四救災救護大隊長蔡國保指出，預防優於搶救，平時督導場所定期檢修消防安全設備，落實平時設備自我管理維護，就能將初期火勢控制在一定範圍，減少人員財產損失。

    消防局長楊宗林也表示，透過廠方平時的防火管理與防火宣導，可提升員工災害發生初期的應變能力，並深耕防火、減災等知識，於災害發生時當下能立即應變，減少人員傷亡及財產損失，達到預防重於搶救的成效。

