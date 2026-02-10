為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    金門海巡春節擴大威力掃蕩！統合海陸戰力嚴守國境

    2026/02/10 22:02 記者吳正庭／金門報導
    海巡署第12巡防區指揮部展開「春節前夕擴大威力掃蕩」，防區統合岸海巡查能量。（金門岸巡隊提供）

    海巡署第12巡防區指揮部展開「春節前夕擴大威力掃蕩」，防區統合岸海巡查能量。（金門岸巡隊提供）

    海巡署第12巡防區指揮部今晚6點展開「春節前夕擴大威力掃蕩」，藉由統合並提升海域、岸際戰力，以科技執法為核心，全力守護「國安、治安、平安」，讓國人過好年。

    金馬澎分署指出，農曆春節將屆，國內各項民生物資需求大增，為防範中國籍漁船越界及走私偷渡情事，杜絕非洲豬瘟疫病入侵，展開岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩。

    此次聯合威力掃蕩，由第12巡防區指揮部統合金馬澎分署第9岸巡隊、艦隊分署第9海巡隊、金門查緝隊及海巡署偵搜犬區隊等單位，動員巡防艇6艇、汽車11輛、機車4輛、人力81員及偵搜犬1隻，運用各項應勤及紅外線熱影像等高科技裝備，全面巡查金門地區海域、海岸地區，在岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等治安熱點，積極巡緝、偵查不法，並提升港口、冷凍貨櫃及小三通旅客安全檢查能量，並協同檢、警、調及國防等單位打擊犯罪，構築邊境防禦安全網，嚴守國境門戶。

    海巡署第12巡防區表示，春節守護不打烊，全體海巡同仁將預置勤務部署，積極打擊不法。民眾若於海上、港口岸際發現違常情事，可撥打「118」免費報案專線，海巡將於第一時間派員到場應處。

    海巡署第12巡防區指揮部結合偵搜犬區隊等單位展開「春節前夕擴大威力掃蕩」。（金門岸巡隊提供）

    海巡署第12巡防區指揮部結合偵搜犬區隊等單位展開「春節前夕擴大威力掃蕩」。（金門岸巡隊提供）

    海巡署第12巡防區指揮部展開「春節前夕擴大威力掃蕩」，防區派員前往各地巡查。（金門岸巡隊提供）

    海巡署第12巡防區指揮部展開「春節前夕擴大威力掃蕩」，防區派員前往各地巡查。（金門岸巡隊提供）

    海巡署第12巡防區指揮部展開「春節前夕擴大威力掃蕩」。（金門岸巡隊提供）

    海巡署第12巡防區指揮部展開「春節前夕擴大威力掃蕩」。（金門岸巡隊提供）

    海巡署第12巡防區指揮部展開「春節前夕擴大威力掃蕩」，由防區副主任吳孟哲（中）主持誓師大會。（金門岸巡隊提供）

    海巡署第12巡防區指揮部展開「春節前夕擴大威力掃蕩」，由防區副主任吳孟哲（中）主持誓師大會。（金門岸巡隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播