金門海巡春節擴大威力掃蕩！統合海陸戰力嚴守國境

海巡署第12巡防區指揮部展開「春節前夕擴大威力掃蕩」，防區統合岸海巡查能量。（金門岸巡隊提供）

海巡署第12巡防區指揮部今晚6點展開「春節前夕擴大威力掃蕩」，藉由統合並提升海域、岸際戰力，以科技執法為核心，全力守護「國安、治安、平安」，讓國人過好年。

金馬澎分署指出，農曆春節將屆，國內各項民生物資需求大增，為防範中國籍漁船越界及走私偷渡情事，杜絕非洲豬瘟疫病入侵，展開岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩。

此次聯合威力掃蕩，由第12巡防區指揮部統合金馬澎分署第9岸巡隊、艦隊分署第9海巡隊、金門查緝隊及海巡署偵搜犬區隊等單位，動員巡防艇6艇、汽車11輛、機車4輛、人力81員及偵搜犬1隻，運用各項應勤及紅外線熱影像等高科技裝備，全面巡查金門地區海域、海岸地區，在岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等治安熱點，積極巡緝、偵查不法，並提升港口、冷凍貨櫃及小三通旅客安全檢查能量，並協同檢、警、調及國防等單位打擊犯罪，構築邊境防禦安全網，嚴守國境門戶。

海巡署第12巡防區表示，春節守護不打烊，全體海巡同仁將預置勤務部署，積極打擊不法。民眾若於海上、港口岸際發現違常情事，可撥打「118」免費報案專線，海巡將於第一時間派員到場應處。

