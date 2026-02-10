2/10 大樂透頭獎摃龜！今彩539開1注 獎落新北

2月10日開獎的第115000035期今彩539頭獎開出1注；第115000012期大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2月10日開獎的第115000035期今彩539頭獎開出1注，由新北市蘆洲區中山一路214號「飛億來彩券行」開出；第115000012期大樂透頭獎摃龜。

第115000012期大樂透中獎號碼「06、16、20、21、24、35，特別號：13。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得229萬3882元；參獎共43注中獎，每注可得5萬7449元；肆獎共95注中獎，每注可得1萬6716元；伍獎共2348注中獎，每注可得2000元；陸獎共3115注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬2036注中獎，每注可得400元；普獎共4萬2313注中獎，每注可得400元。

第115000012期49樂合彩中獎號碼為「06、16、20、21、24、35」。四合8注中獎，可得20萬元；三合共105注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3330注中獎，每注可得1250元。

第115000035期今彩539中獎號碼為「10、11、17、22、36」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共253注中獎，每注可得2萬元；參獎共9150注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬3725注中獎，每注可得50元。

第115000035期39樂合彩中獎號碼為「10、11、17、22、36」。四合共開出5注，每注可得21萬2500元；三合共311注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2997注中獎，每注可得1125元。

第115000035期3星彩中獎號碼為「749」。壹獎共78注中獎，每注可得5000元。

第115000035期4星彩中獎號碼為「7330」。壹獎共22注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩。（擷取自台彩官網）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

