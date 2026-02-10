台版民宿豬仔園區 車手提供帳戶入住吃香喝辣 律師：等著扛巨債

張男（中）提供3個帳戶擔任車主，吃好、住好，外出提款時被警查獲。（警方提供）

彰化縣今天傳出有「車手集團」以民宿作為據點，7名車手為求高薪「自願」被圈禁在裡面，猶如台版「豬仔園區」！前彰化地檢署檢察官、現執業律師鄭智文說，這種以民宿為據點的「車手集團」，稱為「車手控房」，詐團都以「高薪」為幌子，吸引「自願被關」的人進來，想要當車手（又稱車主）還得提供「入場券」給詐團，此「入場券」就是提供「個人金融帳戶」洗錢。車主在裡面吃好、睡好，每天坐領高薪，其身邊的車手稱為「監控手」，「控房」一旦被警方查獲，被害人的損失都得車主扛下。

鄭智文指出，這種「控房」都是「逐民宿、摩鐵而居」！車主整天被關在裡面接受「監管」，無所事事，外出就是提款，連民宿老闆都不知房客是車手或監控手，車手頭會提供帳戶給上游，上游得知被害人匯入款項，便通知車手頭帶著車主提款，一旦所提供帳戶淪為警示帳戶，待在該民宿的詐騙任務就結束，所有人移往下一個據點。

請繼續往下閱讀...

鄭智文強調，通常這種圈禁型的「車手控房」，因為「養（控制）的人多」，詐騙金額都動輒上百萬或上千萬，因此「自願被關領高薪」事小，最慘的是被害人匯入大筆金額，都得由你扛。他呼籲民眾，切勿貪圖眼前利益而入坑，更不要隨便提供個人帳戶給他人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法