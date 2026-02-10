為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    悚！彰化道路中央驚見床墊 送報生騎機車撞上肋骨斷3根

    2026/02/10 20:22 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣福興鄉發生離奇車禍，送報生騎機車撞上馬路中的床墊，連人帶車彈飛到對向車道路肩。（民眾提供）

    彰化縣福興鄉發生離奇車禍，送報生騎機車撞上馬路中的床墊，連人帶車彈飛到對向車道路肩。（民眾提供）

    彰化縣發生離奇車禍！58歲黃姓送報生前天（8日）清晨在福興鄉騎機車上班途中，行經福建路時發現車道中央竟有床墊，來不及反應下撞上，整個人連機車彈飛到對向車道，肋骨直接斷3根。

    黃姓送報生表示，他送報超過20年，每天清晨5點要到鹿港鎮派報中心去領報紙，前天清晨騎機車行經福興鄉福建路由西往東方向行駛，「誰會想到馬路中間會有床墊」，他整個人撞上去，目前在鹿基醫院等候開刀。

    鹿港警分局表示，這起意外發生在8日清晨4點55分，機車騎士黃男自撞床墊，沒有生命危險，酒測值為零，機車的車頭與右側車身受損。

    警方調查指出，機車騎士自撞馬路上的床墊才受傷，床墊主人供稱，這張床墊是準備要丟棄的，等著清潔隊來清運。因此，先放在自家三合院的埕，還用重物壓著，也不知道為何會飛到馬路上。

    福興鄉長蔣煙燈表示，福興鄉大型家具清運從9日開始，民眾應該放在安全，同時不影響交通的地方，以方便清潔隊搬運。

    彰化線西鄉在2023年10月小犬颱風期間，也發生過騎車騎士雙載撞上路邊床墊的離奇車禍，這場意外發生在台17線，廢棄工廠前空地所平放的雙人床墊，在清晨4點左右突然就飛了起來，足足翻了180度，整個翻面到馬路上，這起意外造成1死1傷。

    彰化縣送報生行經福興鄉福建路，看到馬路中的床墊已來不及而撞上。（民眾提供）

    彰化縣送報生行經福興鄉福建路，看到馬路中的床墊已來不及而撞上。（民眾提供）

    送報生撞上馬路中的床墊，車頭與右側車身都有受損。（民眾提供）

    送報生撞上馬路中的床墊，車頭與右側車身都有受損。（民眾提供）

    彰化鹿港警方把床墊靠牆立起來。（民眾提供）

    彰化鹿港警方把床墊靠牆立起來。（民眾提供）

    床墊主人向鹿港警方透露，廢棄床墊平放在自家三合院的埕，還用重物壓著，不知為何會飛到馬路。（民眾提供）

    床墊主人向鹿港警方透露，廢棄床墊平放在自家三合院的埕，還用重物壓著，不知為何會飛到馬路。（民眾提供）

    彰化縣福興鄉發生離奇車禍，送報生騎機車撞上馬路中的床墊，連人帶車彈飛到對向車道路肩。（民眾提供）

    彰化縣福興鄉發生離奇車禍，送報生騎機車撞上馬路中的床墊，連人帶車彈飛到對向車道路肩。（民眾提供）

    台17線彰化線西段曾發生一起離奇車禍，騎車騎士撞上路邊床墊，床墊疑因颱風的風力過大，其中一張吹到馬路上。（資料照，民眾提供）

    台17線彰化線西段曾發生一起離奇車禍，騎車騎士撞上路邊床墊，床墊疑因颱風的風力過大，其中一張吹到馬路上。（資料照，民眾提供）

