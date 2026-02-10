運將北市新生南路口突右轉 79歲單車婦遭撞翻

盧姓計程車司機轉彎時，疑似未減速查看路況，撞上騎著單車行經的易姓婦人。（記者鄭景議翻攝）

台北市大安區新生南路與辛亥路口，今日下午發生一起交通事故。69歲盧姓計程車司機轉彎時，疑未減速查看路況，撞翻正騎著單車行經斑馬線的79歲易姓婦人，易婦被撞得全身多處擦挫傷送醫。警方獲報到場，確認雙方均無酒駕，肇事原因仍待釐清。

警方調查，今日下午1時54分，盧姓男子駕駛計程車沿新生南路3段，北往南方向的第3車道行駛，在行經辛亥路1段路口欲轉彎時，疑似未注意車前狀況，與當時沿新生南路3段南往北方向、正騎乘單車通過路口行人穿越道的易姓婦人發生右側車身碰撞。由於撞擊突然，易女當場被撞翻，連人帶車倒地，造成身體多處受傷。

救護人員立即易姓婦人送往台北市立聯合醫院仁愛院區救治，所幸經檢查後多為擦挫傷，意識清楚。警方隨後在現場進行採證，經觀察盧、易2名駕駛均無酒容酒味，雙方皆同意不實施酒精測試。經查，計程車駕駛盧男的駕籍資料正常，車輛在綠燈起步轉彎時發生意外。

警方表示，盧姓司機駕駛的計程車屬轉彎車，涉嫌轉彎未注意其他車輛；而易姓婦人騎乘單車由人行道行駛至路面屬起步車，但其行經行人穿越道的行為，也違反道路交通管理處罰條例第74條第1項規定，可處新台幣300元至1200元罰鍰。目前警方已依A2類交通事故成案處置。

