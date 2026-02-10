質疑消防器材盈餘有誤 李明峯嗆業者：別坑我！前南市消防局長涉貪通訊曝光

前台南市消防局長李明峯涉貪汙案，在與廠商的群組中，推動細水霧系統捐贈案，起訴書曝群組對話，李稱只要新的救災方式開始，捐贈意願就會提高，在推算利潤時還對廠商說：「別坑我」。（民眾提供）

前台南市消防局長李明峯涉救災設備捐贈案遭起訴，移審後延續羈押，起訴書曝光對話內容，李在通訊群組要業者改推細水霧系統，指有新的救災方式，捐贈的意願就會變高；李明峯還對盈餘落差質疑業者說：「別坑我」，被檢方列為證據。

李明峯在多次會議、訓練中推廣細水霧系統，各分隊有所疑慮，但他卻以強硬口問質問局內人員，為何不善用設備？造成他的壓力很大，但檢方認為，李明峯要求使用細水霧系統，是一邊要求捐贈者向特定廠商購買細水霧系統，另一方面與消防器材業者配合，從業者手上獲得不法分潤。

李明峯貪汙案曝光後，一度隱瞞手機內WhatsApp的群組通訊，最後坦白供出證詞，該群組內有曾姓廠商等人，相關通訊對話中，李明峯曾在群組內稱呼：「不要推車，以推細水霧系統為主」檢方認為，對話內容並非一般行政聯繫。

起訴書並引述群組內的對話，李明峯曾在群組說：「有利潤，還有很多麻煩，而且消防局的幹部也很不喜歡，他們都想加東加西，我們會受不了的，請大家思考一下喔」也有李明峯針對設備數量與盈餘計算提出質疑，如「後來新增共18台以274213乘18」推算，認為應有約493萬5834元的盈餘，卻不解為何僅有100多萬元，要求廠商再算清楚，並在對話中直言：「別坑我」。

另外，檢方還列出台南市消防局2023年、2024年受贈物清冊，以及捐贈簽呈、受贈同意書、訂購合約與報價資料等，除少數捐贈者外，其他捐贈者多係向特定公司購買高壓細水霧機組後，再捐贈予消防局，檢方以相關流程文件與通訊內容相互對照，作為指控基礎之一。

金流方面，起訴書另外記錄，某消防器材公司的帳戶曾於不同時間點提領大額現金，包括2024年5月8日提領45萬元與135萬元，以及2024年8月5日提領210萬元，檢方並搭配通訊紀錄與記事內容，作為認定分次款項往來的佐證。

