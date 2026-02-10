為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    屏東南州驚傳民宅氣爆火警 獨居男洗澡開燈驚天炸響嚇壞庄頭

    2026/02/10 19:50 記者陳彥廷／屏東報導
    南州大埔村一間民宅今天下午傳出疑似氣爆火警。（消防局提供）

    南州大埔村一間民宅今天下午傳出疑似氣爆火警。（消防局提供）

    屏東縣南州鄉大埔村今天下午驚傳氣爆案，1名獨居男子欲洗澡打開瓦斯熱水爐，但一開燈就疑似點燃瓦斯釀氣爆，整個門窗噴飛，驚天爆炸聲響也震驚整個庄頭，所幸消防局立刻派員控制火勢，獨居男則是在逃亡過程被燒燙傷。

    這起事故發生在今天下午約16時30分，大埔路12號的民宅突然傳出爆炸巨響，「砰」聲震撼了整個庄落，隨後民宅就冒出火苗，居住於此的男子忙不迭地奔出房門，附近鄰居見狀立刻報案。

    屏東縣消防局獲報，出動南州、崁頂、林邊、東港及新埤等共7車15人前往，16時39分轄區南州分隊抵達現場即佈水線搶救，16時46分火勢獲得控制，並於17時01分完全熄滅。而從屋內衝出的59歲男子，因火勢造成1度燒燙傷，意識清醒，由崁頂分隊救護車送往輔英醫院治療。

    由於該屋老舊，男子身體狀況也不佳，疑似未注意瓦斯管線及電線，因此他一進入浴室打開電燈的瞬間就引燃疑似外洩的瓦斯造成氣爆，震耳的砰聲嚇壞附近鄰居。

    南州大埔村一間民宅今天下午傳出疑似氣爆火警。（消防局提供）

    南州大埔村一間民宅今天下午傳出疑似氣爆火警。（消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播