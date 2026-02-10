屏東南州驚傳民宅氣爆火警 獨居男洗澡開燈驚天炸響嚇壞庄頭

南州大埔村一間民宅今天下午傳出疑似氣爆火警。（消防局提供）

屏東縣南州鄉大埔村今天下午驚傳氣爆案，1名獨居男子欲洗澡打開瓦斯熱水爐，但一開燈就疑似點燃瓦斯釀氣爆，整個門窗噴飛，驚天爆炸聲響也震驚整個庄頭，所幸消防局立刻派員控制火勢，獨居男則是在逃亡過程被燒燙傷。

這起事故發生在今天下午約16時30分，大埔路12號的民宅突然傳出爆炸巨響，「砰」聲震撼了整個庄落，隨後民宅就冒出火苗，居住於此的男子忙不迭地奔出房門，附近鄰居見狀立刻報案。

請繼續往下閱讀...

屏東縣消防局獲報，出動南州、崁頂、林邊、東港及新埤等共7車15人前往，16時39分轄區南州分隊抵達現場即佈水線搶救，16時46分火勢獲得控制，並於17時01分完全熄滅。而從屋內衝出的59歲男子，因火勢造成1度燒燙傷，意識清醒，由崁頂分隊救護車送往輔英醫院治療。

由於該屋老舊，男子身體狀況也不佳，疑似未注意瓦斯管線及電線，因此他一進入浴室打開電燈的瞬間就引燃疑似外洩的瓦斯造成氣爆，震耳的砰聲嚇壞附近鄰居。

南州大埔村一間民宅今天下午傳出疑似氣爆火警。（消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法