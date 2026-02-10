24歲花蓮憲兵自撞亡！父早逝、越籍母賣冰維生 從軍全為扛家計

花蓮縣壽豐鄉台9線，今清晨發生奪命車禍。（民眾提供）

花蓮縣壽豐鄉台9線今（10）日清晨發生一起奪命車禍！24歲鍾姓男子駕駛黑色福特汽車北上行經204.7公里處時，不明原因失控撞上分隔島傷重不治。消息傳回光復鄉村里親友相當哀痛，鄰居表示，鍾男父親早逝，母親經營小本生意在花蓮賣冰，而鍾男自小乖巧獨立，為體恤母親分擔辛勞，高中畢業後選擇從軍以減輕母親負擔，由於家庭經濟狀況並不好，這次還成為洪災受災戶，鄰居都感到相當不捨。

附近鄰居說，鍾男的父親在他國小的時候就過世，媽媽是越南籍配偶，家中還有一個弟弟，鍾男從小就很乖巧、獨立，為了減輕家裡負擔，他不想拖累家裡，高中畢業後就去當職業軍人，這幾天休假回家，還跟媽媽討論未來規劃，想說當兵20年後可以有退休金，讓媽媽不用這麼辛苦。

請繼續往下閱讀...

鍾媽媽位於光復市區的冰店，在去年0923馬太鞍溪上游堰塞湖災害中，也同樣受到洪災波及，據了解，鍾男在空軍基地擔任憲兵，已經升到上兵，平時負責基本任務站門口崗哨，在軍中平時表現不錯，昨天收假，一早七點半就要返回營區，不料在壽豐鄉台9線出車禍，親友相當難過。

吉安警分局初步調查，這起事故發生在今日清晨6點36分左右。年約24歲的鍾姓男子駕駛黑色福特汽車，沿著壽豐鄉台9線由南往北行駛。當車輛行經志學村中山路二段附近，也就是台9線204.7K處時，車輛突然失控向左偏斜，隨後在毫無減速的情況下，正面猛烈撞擊路中央的分隔島及燈桿。

警方初步調查，鍾男持有合格駕照，經醫院抽血檢測酒測值為0，排除酒駕，由於案發路段目前尚無拍到撞擊瞬間的監視器，吉安警分局正持續調查事發前肇事車輛行經的路口監視器畫面，並調閱附近車輛行車紀錄器，以釐清確切的車速及事故發生原因。

花蓮縣壽豐鄉台九線，今早發生死亡車禍。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法