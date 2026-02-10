嫌幼兒園孩童太吵 北市惡鄰竟持空氣槍掃射

警方在屋內搜出3把空氣槍等證物。（記者鄭景議翻攝）

台北市文山區44歲黃姓男子，不滿住家對面的幼兒園小朋友嬉鬧聲太過吵雜，竟持空氣槍朝校舍後方牆壁瘋狂掃射。園方老師日前發現幼兒園後方水管及外牆毀損，牆面佈滿密集彈孔，引發師生極度恐慌。警方5日持拘票及搜索票前往黃男住處將其逮捕，並查扣3把空氣槍。全案經檢方聲請羈押獲准。

文山第一分局表示，日前接獲該幼兒園報案，指稱校舍後方牆面與水管遭到不明物體擊毀，留下大量異常彈孔，疑似遭到槍擊。警方隨即成立專案小組，經現場採證與調閱監視器畫面，鎖定住在幼兒園對面大樓的44歲黃男涉有重嫌。專案小組在台北地檢署檢察官劉星汝指揮下，持搜索票前往黃男住處搜索，當場在屋內搜出3把空氣槍、2瓶6mm鉛彈、1盒喇叭彈，以及手機、平板電腦等證物。

請繼續往下閱讀...

據了解，黃姓男子平日居住在幼兒園對面，住處與幼兒園僅隔著一條巷子。他向警方供稱，因為長期受不了幼兒園小朋友活動時發出的聲音，認為太過吵雜影響生活，竟從網路購買空氣槍後自行改造，使其具備殺傷力。黃男隨後在住處窗戶居高臨下，對準幼兒園牆壁與設施射擊，經查他至少開槍2次，且每次都連開10多槍，以此宣洩不滿並企圖威嚇園方。警方鑑識人員鑑定後，確認其涉案槍枝具有擊發性能及殺傷力。

黃男到案後對於犯行供認不諱，警方詢問後依毀損、恐嚇及槍砲彈藥管制條例等罪嫌將他移送台北地檢署偵辦。檢察官認為黃男僅因嫌吵就持具殺傷力槍械掃射校園，行為嚴重威脅學童安全，向法院聲請羈押獲准。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法